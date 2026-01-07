ABD'den İsrail-Suriye Ortak İletişim Mekanizması - Son Dakika
Dünya

ABD'den İsrail-Suriye Ortak İletişim Mekanizması

07.01.2026 10:09
ABD, İsrail ve Suriye arasında ortak iletişim mekanizması kurulduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Suriye arasında ABD gözetiminde 'ortak bir iletişim mekanizması' kurulduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD, İsrail ve Suriye'nin imzaladığı mutabakata ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamada, İsrail ve Suriye'nin üst düzey yetkililerinin, ABD'nin himayesinde Paris'te bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilere dair konuları ele aldığı belirtildi. Ortak açıklamada, "Bu kapsamda iki ülke, istihbarat paylaşımı, askeri gerilimin azaltılması, diplomatik ilişkiler ve ticari fırsatlar konusunda ABD'nin gözetiminde acil ve sürekli koordinasyonu kolaylaştırmak için ortak bir iletişim mekanizması kurmaya karar vermişlerdir. Bu mekanizma, herhangi bir anlaşmazlığı derhal ele almak ve yanlış anlamaları önlemek için bir platform görevi görecektir. Bu ortak bildiri, bu önemli toplantının ruhunu ve tarafların gelecek nesillerin yararı için ilişkilerinde yeni bir sayfa açma kararlılığını yansıtmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

