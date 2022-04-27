ABD'den Libya'da petrol üretimine yeniden başlanması çağrısı - Son Dakika
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ABD'den Libya'da petrol üretimine yeniden başlanması çağrısı

27.04.2022 19:13
ABD'den Libya'da petrol üretimine yeniden başlanması çağrısı

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, Libya'daki önemli petrol sahalarının kapatılmasından derin endişe duyulduğunu belirterek, üretimin bir an önce yeniden başlaması çağrısında bulundu.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, Libya'daki önemli petrol sahalarının kapatılmasından derin endişe duyulduğunu belirterek, üretimin bir an önce yeniden başlaması çağrısında bulundu.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, üretimin durmasının ülkedeki petrol altyapısına zarar vereceği ve Libyalıları petrol gelirlerinden mahrum bırakacağı belirtildi.

Petrol üretiminin durmasında payı olan Libyalı liderlere bu konuda sorumlu davranmaları çağrısında bulunulan açıklama, "Petrol üretiminin aksamasının küresel ekonomik krizde yansımaları olacaktır. Ülkenin petrolden elde ettiği gelir Libya vatandaşlarına adil bir şekilde dağıtılmalı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Libyalı makamlara petrol gelirlerinin ve üretiminin sistematik ve güvenilir bir şekilde çalışması için "mali bir mekanizma" kurulması önerisinde bulunuldu.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 17-18 Nisan'da ülkenin güneyindeki Fil ve Şerara petrol sahaları ile doğudaki Zeytuna ve Brega limanlarında "mücbir sebep" ilan ederek üretimin ve ihracatın durduğunu duyurmuştu.

Günlük 300 bin varil ham petrol üretim kapasitesine sahip Şerara, Libya'nın en büyük petrol sahası olarak biliniyor. Fil Petrol Sahası'nda da günde yaklaşık 125 bin varil petrol üretiliyor.

Libya'nın petrol ihracatının yüzde 60'ından fazlası Brega, Ras Lanuf, Zeytuna ve Sidra limanlarından gerçekleştiriliyor.

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Kaynak: AA

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