ABD'den ödülle dönen

Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego kentinde düzenlenen ve 39 takımın katıldığı First Robotics Competition (FRC) yarışmasından 2019 Mart ayında ödülle dönen Kartallı öğrenciler, Kartal Belediyesi'ne gelerek Başkan Yardımcısı Adem Uçar'ı ziyaret etti.



Öğrenci ve öğretmenlerden Kartal Belediyesi'ne teşekkür



Kartal Belediyesi'nin desteği doğrultusunda "Eagles" adlı takımları ile yarışmaya katılarak "En iyi Endüstriyel Tasarım" ödülünü alan Kartal Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyarette okullarına verdikleri destek dolayısıyla Kartal Belediyesi'ne teşekkür etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ise eğitime ve uluslararası platformda Kartal'ı temsil edecek tüm öğrencilere Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde her zaman için destek vereceklerini belirterek, kaydedilen her başarıdan onur ve mutluluk duyduklarını vurguladı. Ziyaret sırasında öğrenciler ve öğretmenleri, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar'a plaket takdiminde bulundu. - İSTANBUL