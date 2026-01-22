ABD'den SDG'ye Destek

(ANKARA) -ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, SDG lideri Mazlum Abdi ve PYD yöneticisi İlham Ahmed ile bir araya geldiklerini açıkladı. Barrack ülkesinin, SDG ile Suriye hükümeti arasında 18 Ocak'ta varılan anlaşmada öngörülen entegrasyon sürecine güçlü destek verdiğini söyledi.

Barrack, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Bugün General Mazlum Abdi ve İlham Ahmed ile bir araya gelmekten onur duyduk. Amerika Birleşik Devletleri, Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye hükümeti arasında 18 Ocak'ta imzalanan anlaşmada öngörülen entegrasyon sürecine güçlü desteğini ve bu sürecin ilerletilmesine yönelik kararlılığını yeniden teyit etti. Taraflar, güven inşa edici adımların tüm taraflarca belirlenip hayata geçirilmesi sürecinde, mevcut ateşkesin eksiksiz şekilde korunmasının temel ilk adım olduğu konusunda mutabık kaldı. Bu yaklaşımın, karşılıklı güveni ve kalıcı istikrarı güçlendirmesi hedefleniyor."