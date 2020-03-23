ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "Hamaney, Kovid-19 hakkında yalan söylüyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: 'Hamaney, Kovid-19 hakkında yalan söylüyor' - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "Hamaney, Kovid-19 hakkında yalan söylüyor"

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölü sayıları da dahil birçok bilgiyi dünyadan sakladığını öne sürdü.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo:

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölü sayıları da dahil birçok bilgiyi dünyadan sakladığını öne sürdü.

Pompeo, "Hamaney'in Vuhan virüsü hakkında söylediği yalanlar, insanların hayatını tehlikeye atıyor" başlıklı yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada Kovid-19 için "Vuhan virüsü" ifadesini kullanan Pompeo, Hamaney'in dünyadan saklamayı tercih ettiği gerçeklerden bazılarını duyuracaklarını kaydetti.

İran'ın özel hava yolu şirketi Mahan Air'in, şubat ayında Tahran-Çin hattında en az 55 sefer yaptığını belirten Pompeo, en az 5 ülkedeki ilk Kovid-19 vakalarının İran kaynaklı olduğunu vurguladı. Pompeo, İran'ı milyonlarca insanın hayatını riske atmakla suçladı.

"İran, ilk ölümü en az 9 gün boyunca inkar etti"

Pompeo, "İran rejimi, kendi sağlık yetkililerinin sürekli uyarılarına kulak tıkadı ve ilk koronavirüs ölümünü en az 9 gün boyunca inkar etti. İran, virüs kaynaklı vaka ve ölüm sayılarına ilişkin kendi halkına ve dünyaya yalan söylemeyi sürdürüyor. Ne yazık ki gerçek rakamlar, rejimin açıkladığının çok üstünde." ifadelerine yer verdi.

İran'ın 2012'den bu yana 16 milyar doları yurt dışındaki terör kaynaklarına harcadığını savunan Pompeo, "İran rejimi, tıbbi kaynaklara harcanması gereken 1 milyar avrodan fazla parayı çaldı. Ayrıca, şu anda en acil ihtiyaç olan maske, eldiven ve diğer tıbbi malzemeleri karaborsada satmak için stokluyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının gıda, tıbbi malzeme, ilaç ve diğer insani yardım malzemelerini kapsamadığına da işaret eden Pompeo, İran'ın tıbbi alanda faaliyet gösteren şirketlerinin, ocak ayından bu yana yaptırımlara takılmadan test kitleri ithal edebileceğini kaydetti.

İran da dahil yabancı ülkelere ABD'nin 100 milyon dolarlık tıbbi yardım önerdiğini hatırlatan Pompeo, "Hamaney, bu teklifi reddetti, çünkü komplo teorileri üretmek için yılmadan çalışıyor ve kendi ideolojisini, İran halkının çıkarlarının önüne koyuyor." yorumunu yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ayetullah Hamaney, Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:16 Kaynak: AA

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