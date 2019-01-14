Son Dakika Haberleri: ABD Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan Kralı ile Kaşıkçı Cinayetini Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan Kralı ile Kaşıkçı Cinayetini Görüştü

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan Kralı ile Kaşıkçı Cinayetini Görüştü, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında geldiği Riyad'da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Kral ile Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Konsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı meselesini görüşen Pompeo, "Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu olan herkesten hesap sorulmalı" dedi.

Görüşmenin ardından gazetecilere konuşan Pompeo, Kral Selman ve Veliaht Prensi ile Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin "soruşturma ve yargı sürecini" konuştuğunu açıkladı. Pompeo, "Kral ve Veliaht Prensi, Kaşıkçı'yı öldürenlerden hesap sorulması gerektiği ile ilgili hemfikir" ifadesini kullandı.

Öte yandan Pompeo, Orta Doğu turunu keserek ailevi bir cenaze için ülkesine döndüğü belirtildi. - RİYAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:16 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Politika
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