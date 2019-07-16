ABD Dışişleri Bakanlığından gecikmeli "15 Temmuz" mesajı

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Hande Fırat'ın telefonu da Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ndeki yerini aldı

Gökhan Özoğuz'dan Ömer Halisdemir paylaşımı: Türk askeri böyle resmedilir!

Trump: Türkiye 100'den fazla F-35 sipariş etti ama daha fazlasını alamaz