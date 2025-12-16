ABD uyuşturucu taşıyan 3 tekneyi vurdu! Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD uyuşturucu taşıyan 3 tekneyi vurdu! Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
ABD uyuşturucu taşıyan 3 tekneyi vurdu! Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti
16.12.2025 07:40  Güncelleme: 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD uyuşturucu taşıyan 3 tekneyi vurdu! Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti
Haber Videosu

ABD ordusu, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla Doğu Pasifik'te "uyuşturucu taşıdığı ve terör örgütleriyle bağlantılı" olduğu öne sürülen 3 tekneye hava ve deniz saldırısı düzenledi. Saldırılarda teknelerde bulunan 8 kişi hayatını kaybederken, teknelerin uluslararası sularda vurulduğu savunuldu. ABD ordusunun son dönemde Karayipler bölgesinde art arda düzenlediği saldırılar uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 3 tekneyi vurduğunu ve 8 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

TALİMAT SAVUNMA BAKANI HEGSETH'DEN

SOUTHCOM internet sitesinden saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla Doğu Pasifik'te "uyuşturucu taşıdığı ve terör örgütleriyle bağlantılı" olduğu öne sürülen 3 tekneye yönelik dün hava ve deniz saldırıları düzenlendiği belirtildi.

8 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırılarda teknelerde bulunan toplam 8 kişinin öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, ilk teknede 3, ikinci teknede 2, üçüncü teknede ise 3 kişinin bulunduğu aktarıldı. Açıklamada, teknelerin uluslararası sularda vurulduğu savunuldu.

TRUMP'IN KARARNAMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Bu bağlamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD ordusunun son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Kaynak: AA

Karayipler, Güvenlik, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD uyuşturucu taşıyan 3 tekneyi vurdu! Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük tehlike kapıda: Et fiyatları daha da artacak Büyük tehlike kapıda: Et fiyatları daha da artacak
Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlandı Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlandı! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı
65 yıldır böylesi görülmedi Sapanca’da sular çekildi, görüntü endişe verici 65 yıldır böylesi görülmedi! Sapanca'da sular çekildi, görüntü endişe verici
Sosyal güvenlik uzmanından Bağ-Kurlulara uyarı: 2026’da daha maliyetli olacak Sosyal güvenlik uzmanından Bağ-Kurlulara uyarı: 2026'da daha maliyetli olacak
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira
Hatay’da 4.2 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Zonguldak’ta Bıçaklı Kavga: 1 Ölü Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

09:34
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe’nin yapacağı transferi “Yüzde bir milyon“ diyerek söyledi
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yapacağı transferi "Yüzde bir milyon" diyerek söyledi
09:21
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Duran’ın pozisyonunda hemfikir oldu
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Duran'ın pozisyonunda hemfikir oldu
09:07
Tanıktan inanılmaz iddialar İşte Mehmet Akif Ersoy’un uyuşturucu trafiği
Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiği
09:04
Fenerbahçe, Konyaspor maçında 7303 gün sonra bir ilki yaşadı
Fenerbahçe, Konyaspor maçında 7303 gün sonra bir ilki yaşadı
08:27
Esrarengiz olay köyü karıştırdı Havada görülen cisim büyük bir gürültüyle yere çakıldı
Esrarengiz olay köyü karıştırdı! Havada görülen cisim büyük bir gürültüyle yere çakıldı
08:10
Başkentte dev fuhuş operasyonu 60 kişi tutuklandı, tüm mekanlar kapatıldı
Başkentte dev fuhuş operasyonu! 60 kişi tutuklandı, tüm mekanlar kapatıldı
07:38
Gain Medya’ya operasyon Tüm kuruluşlara kayyum atandı, 3 yönetici gözaltında
Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, 3 yönetici gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2025 09:43:01. #7.13#
SON DAKİKA: ABD uyuşturucu taşıyan 3 tekneyi vurdu! Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.