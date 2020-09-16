ABD donanma gücünü 355 geminin üzerine çıkaracak - Son Dakika

ABD ile Çin arasında donanma konusunda rekabet kızışırken, ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Amerikan donanmasının savunma bütçesindeki payını yüzde 11'den yüzde 13'e yükselteceklerini ve savaş gemisi sayısını 355'nin üzerine çıkaracaklarını açıkladı.

California'da RAND Corporation'ın bir etkinliğinde konuşan Esper, ulusal savunma stratejilerinin "diğer ülkelerle ilişkilerde asimetrik bir üstünlük" ekseninde tasavvur edildiğini ve orduyu buna göre güçlendirdiklerini söyledi.

Çin'in 2030'da ordusunun modernizasyonunu tamamlamayı planladığını ve 2049 itibarıyla Asya'yı domine edecek bir güce erişmeyi planladığını anlatan Esper, buna karşı Pentagon'un ise "Geleceğin Donanma Gücü Çalışmasını" yaptırdığını söyledi.

Çalışma kapsamında ABD'nin donanmasındaki gemi sayısını 355'in üzerine çıkaracaklarını kaydeden Esper, şöyle devam etti:

"Bunu elde etmek için gemi inşa fonunu artırmamız gerekir. Bu da gemi inşası için yapılan harcamayı Reagan döneminde Deniz Kuvvetlerinin gemi inşası için yaptığı harcama seviyesine, yani yüzde 11'den yüzde13'e geri çıkarmamız gerekecek demektir. Hem ben hem de Donanma Genel Sekreteri bu konuda kararlıyız."

Pentagon, 2021 savunma bütçesinde donanma için 207 milyar dolar talep etmişti.

ABD Donanmasının gücünün, İkinci Dünya Savaşı sırasındaki gücünün gerisine düştüğü uzun zamandır Washington'da tartışılıyordu.

Çin ile Pasifik bölgesinde rekabet kızışınca, envanterinde 270 civarında savaş gemisi bulunan ABD Donanmasının gücü yeniden gündeme geldi.

Geçe haftalarda ABD tarafından yayımlanan Çin'in askeri güç raporuna göre Pekin yönetimi kıyılara konuşlu, uzun menzilli gemisavar füzeleri inşa etmenin yanı sıra 2030'a kadar donanmasındaki gemi sayısını 425'e çıkarmayı planlıyor.