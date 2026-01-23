ABD, DSÖ'den Resmen Ayrıldı - Son Dakika
ABD, DSÖ'den Resmen Ayrıldı

23.01.2026 09:39
ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrılma sürecini tamamladı ve tüm fonları kesildi.

ABD'nin, Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrılma sürecinin resmen sonuçlandığı bildirildi.

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (HHS), Amerika Birleşik Devletleri'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) ayrılma sürecinin resmen sonuçlandığını duyurdu. ABD yasalarına göre, örgütten ayrılmak için bir yıl önceden bildirimde bulunulması ve tüm ödenmemiş borçların kapatılması gerekiyor. Yetkililer, ABD'nin şu anda DSÖ'ye yaklaşık 260 milyon dolar borcu bulunduğunu belirtti. Uzmanlar ise ABD'nin bu ödemeyi yapmasının pek olası görünmediğini ve DSÖ'nün bu parayı tahsil etmek için elinde sınırlı yasal araç olduğunu kaydetti.

HHS tarafından yapılan açıklamada, DSÖ'ye yönelik tüm ABD hükümet fonlarının kesildiği ve örgüt bünyesinde görev yapan tüm personel ile yüklenicilerin geri çağrıldığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
