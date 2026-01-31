ABD'de federal hükümet kısmi olarak kapandı - Son Dakika
Ekonomi

ABD'de federal hükümet kısmi olarak kapandı

31.01.2026 08:35
ABD'de federal hükümet, Senato'nun bütçe paketini onaylamasına rağmen Temsilciler Meclisi'nin oylama yapmaması nedeniyle kısmen kapandı. Kısa süreli olması öngörülen kapanmanın federal hizmetlerin büyük bölümünde ciddi aksamalara yol açması beklenmiyor.

ABD'de federal hükümet, Senatonun bütçe paketini kabul etmesine karşın Temsilciler Meclisinin henüz oylama yapmaması sebebiyle kısmen kapandı.

Ülkede federal kurumların büyük bölümüne 30 Ocak yerel saatle gece yarısına kadar finansman sağlayan geçici bütçenin süresi dolarken Senatonun onayladığı bütçe paketinin yasalaşma süreci tamamlanamadı.

HÜKÜMET KAPANDI

Savunma, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Çalışma ve Eğitim bakanlıklarını eylül ayına kadar finanse edecek tasarılar ile İç Güvenlik Bakanlığı için iki haftalık geçici bütçe öngören paketin Senatodan geçmesine rağmen Temsilciler Meclisinin hafta sonu toplanmayacak olması, federal hükümetin kısmen kapanmasına yol açtı. Senatoda yapılan oylamada söz konusu bütçe paketi 29'a karşı 71 oyla kabul edilmişti.

KURUMLARIN HARCAMA YETKİSİ GECE YARISI SONA ERDİ

Tasarılar üzerinde yapılan değişiklikler nedeniyle bütçe paketi, yeniden Temsilciler Meclisine gönderildi. Bütçe paketinin yasalaşması için Temsilciler Meclisinin onayı ile ABD Başkanı Donald Trump'ın imzası gerekirken federal kurumların büyük bölümü için harcama yetkisi, yerel saatle gece yarısı itibarıyla sona erdi.

KAPANMA KISA SÜRELİ OLACAK

Temsilciler Meclisinin pazartesi günü bütçe paketini ele almasının ardından tasarının Trump'ın imzasına sunulması ve kısmi kapanmanın kısa sürede sona ermesi bekleniyor.

Kısa süreli olması öngörülen kapanmanın federal hizmetlerin büyük bölümünde ciddi aksamalara yol açması beklenmiyor.

ABD, GEÇEN YIL TARİHNİN EN UZUN HÜKÜMET KAPANMASINI YAŞAMIŞTI

ABD'de federal hükümet, en son Kongrenin 2026 mali yılı başlamadan önce geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle 1 Ekim 2025'te kapanmıştı.

Harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, faaliyetlerine ara verirken taraflar arasındaki görüş ayrılığı, ülke tarihinde en uzun süreli kapanmaya yol açmıştı.

Federal hükümet, 43 gün kapalı kalırken federal kurumların çoğuna 30 Ocak'a kadar, bazılarına ise mali yıl boyunca finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısının 13 Kasım 2025'te ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanmasıyla kapanma sona ermişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Hükümet, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
09:39
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark 4 Şubat Çarşamba günü ödenecek.
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark 4 Şubat Çarşamba günü ödenecek.
09:28
Eintracht Frankfurt’un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu
Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu
08:52
Fener taraftarı şokta Jhon Duran’ın yeni adresini duyurdular
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular
08:44
Fatih Ürek’in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci’den manidar “aile“ sözleri
Fatih Ürek'in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci'den manidar "aile" sözleri
08:14
Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi
07:51
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında
