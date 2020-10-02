ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed Halid el-Kadir ile yaptığı telefon görüşmesinde Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini ileti.
ABD Genelkurmayından yapılan açıklamada, Milley'in, Emir Es-Sabah'ın ABD-Kuveyt ilişkisine önemli bir katkısı olduğuna dikkati çekerek Kuveyt halkına başsağlığı dilediği kaydedildi.
Kuveyt Emiri Es-Sabah salı günü hayatını kaybetmiş, Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni emiri olduğunu duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 21:27 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Kuveytli mevkidaşına Emir Es-Sabah taziyesi - Son Dakika