ABD Hazine Bakanı Mnuchin: "Yaptırımlar askeri çatışmalara alternatif" - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Hazine Bakanı Mnuchin: 'Yaptırımlar askeri çatışmalara alternatif' - Son Dakika

ABD Hazine Bakanı Mnuchin: "Yaptırımlar askeri çatışmalara alternatif"

6 saat önce

NEW ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD'nin İran ve Kuzey Kore gibi ülkelere uyguladığı yaptırımların "savaşın bir alternatifi" olduğunu söyledi.

ABD Hazine Bakanı Mnuchin:

NEW ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD'nin İran ve Kuzey Kore gibi ülkelere uyguladığı yaptırımların "savaşın bir alternatifi" olduğunu söyledi.

Mnuchin, Katar'ın başkenti Doha'da katıldığı "19. Doha Forumu"nda CNBC televizyonuna açıklamalarda bulundu.

ABD'nin bazı ülkelere yönelik yaptırımlarını değerlendiren Mnuchin, "Yaptırımları kullanmamızın nedeni askeri çatışmalara önemli bir alternatif olması ve işe yaradığına da inanıyorum. Kuzey Kore olsun, İran olsun ya da diğer yerler, sorumluluğu ciddiye alıyoruz." diye konuştu.

Mnuchin, forumda yaptığı konuşmada da ABD'nin, İran gerekli koşulları yerine getirdiğinde tüm yaptırımları kaldıracağını söyledi ancak gerekli koşulların ne olduğuna dair detay vermedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Steven Mnuchin, Kuzey Kore, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:00 Kaynak: AA
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