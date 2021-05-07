ABD Hazine Bakanı Yellen, nisanda istihdamdaki artışın ekonomide "devam eden ilerlemeyi" yansıttığını söyledi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, nisanda tarım dışı istihdamda yaşanan artışın ekonomide "devam eden ilerlemeyi" yansıttığını belirterek, gelecek yıl tam istihdama ulaşılacağına inandığını söyledi.

Yellen, Beyaz Saray'da katıldığı basın toplantısında, göreve geldiklerinde ekonominin bir krizde olduğunu ve çözüm olarak Amerikan Kurtarma Paketi'ni hayata geçirdiklerini anlattı.

Toparlanmaya giden yolun, uzun olacağını bildiklerini ifade eden Yellen, nisanda istihdamda yaşanan 266 bin kişilik artışın "devam eden ilerlemeyi" yansıttığını dile getirdi.

Yellen, iş gücünün devam eden büyümesinden cesaret alınması gerektiğini, bunun ekonominin salgını yenmesinin umut verici bir işareti olduğunu aktardı.

Hazine Bakanı Yellen, şöyle devam etti:

"Her şeye rağmen dikkate değer bir ilerleme kaydettik. Bir yıl önce, bir ayda 20 milyondan fazla kişinin işini kaybettiğini öğrendik. Gelecek yıl tam istihdama ulaşacağımıza inanıyorum. Ancak bugünün rakamları, ekonomimiz iyileşmeye devam ettiğini, henüz bitmediğini de gösteriyor. Ekonomimiz iyileşmeye devam ederken, daha iyi bir şekilde inşa edebileceğimiz yolları düşünmek önemli. ve bu yollardan biri daha yüksek iş gücü piyasasına katılımın önündeki engelleri kaldırmaktır. Şimdi sürekli iş büyümesini görsek de daha fazla istihdam, sonuçta daha fazla kişinin iş gücü piyasasına katılmasını gerektirecektir."

Yellen, bu yıl ve 2022'de güçlü ve müreffeh bir ekonomiye sahip olunacağından emin olduğunu vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, uygulamaya konulan destek paketiyle artan işsizlik yardımlarının işe dönüşleri azalttığı yönündeki yorumların sorulması üzerine Yellen, bazı vatandaşların henüz çalışmaya dönmeye hazır olmadıklarının görüldüğünü ancak işsizlik yardımlarının istihdama engel olduğunu düşünmediğini ifade etti.

Enflasyon endişelerine ilişkin de değerlendirmeler de bulunan Yellen, enflasyonist bir döngü görüleceğinden şüpheli olduğunu, teknik nedenlerden dolayı gelecek birkaç ay içinde biraz daha yüksek enflasyon beklediklerini dile getirdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin istihdam raporunu bugün açıkladı. Buna göre, ülkede tarım dışı istihdam nisanda 266 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 6'dan yüzde 6,1'e tırmandı.

Piyasaları hayal kırıklığına uğratan tarım dışı istihdamın nisanda 978 bin kişi artması, işsizlik oranın ise yüzde 6'dan yüzde 5,8'e gerilemesi bekleniyordu.