ABD Hazine Bakanlığı, Hamas bağlantılı kripto işlemlerini inceliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

ABD Hazine Bakanlığı, Hamas bağlantılı kripto işlemlerini inceliyor

ABD Hazine Bakanlığı, Hamas bağlantılı kripto işlemlerini inceliyor

ABD Hazine Bakanlığı, İsrail'e karşı saldırılar öncesi Hamas'ı desteklemiş olabilecek, ABD merkezli kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen 165 milyon dolarlık şüpheli kripto para işlemlerini incelemeye aldı. Bu inceleme, Hazine'nin Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN) tarafından son üç yıl içinde militan gruba ilişkin olabilecek şüpheli faaliyet raporlarının değerlendirildiği bir rapora dayanıyor.

14.03.2024 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Hazine Bakanlığı, İsrail'e yönelik son saldırılar öncesi Hamas'ı finansal olarak desteklemiş olabilecek, ABD merkezli kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen 165 milyon dolar değerindeki kripto para işlemlerine yönelik geniş çaplı bir inceleme başlattı.

ABD Hazine Bakanlığından 165 Milyon Dolarlık Şüpheli İşlem İncelemesi

ABD Hazine Bakanlığı, konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre, İsrail'e karşı 7 Ekim'de gerçekleştirilen saldırının öncesinde Hamas'ın desteklenmesine yardımcı olmuş olabilecek, ABD merkezli kurumlar aracılığıyla yapılan 165 milyon dolarlık şüpheli kripto para işlemlerini incelemekte.

Bu inceleme, Kongre'ye sunulan bir rapora dayanarak, Hazine'nin Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN) tarafından son üç yıl içinde militan gruba ilişkin olabilecek şüpheli faaliyet raporlarının değerlendirildiğini gösteriyor. Raporda, Hamas tarafından kullanılan kripto paranın miktarı hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor.

Bununla birlikte FinCEN mektubu, finans kurumlarının raporladığı işlemlerin sadece bir kısmının gerçekten Hamas ile bağlantılı olabileceğini ve militan grubun kripto kullanımının abartılı olabileceğini belirtiyor.

Bu gelişmelerin ışığında, ABD'li yasa koyucular, Filistinli militan grubuna yönelik yaptırımları artırma amacıyla, terör finansmanında kripto paranın rolünü aktif olarak tartışıyor. Temsilciler Meclisi liderleri, bu konuda daha fazla bilgi talep ederek, Başkan Joe Biden'a Hamas'ın kripto kullanımı hakkında detaylı veri sunmaları için çağrıda bulunmuştu.

Kripto Para, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto ABD Hazine Bakanlığı, Hamas bağlantılı kripto işlemlerini inceliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:49 ABD’de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş
10:59 İsrail ordusunda üst düzey isimlerden istifa sinyali İlk adımı istihbarat yetkilisi attı İsrail ordusunda üst düzey isimlerden istifa sinyali! İlk adımı istihbarat yetkilisi attı
10:48 Boşandığı eşinden şüphelenip DNA testi yaptırdı, 3 çocuğun 2’sinin kendinden olmadığını öğrendi Boşandığı eşinden şüphelenip DNA testi yaptırdı, 3 çocuğun 2'sinin kendinden olmadığını öğrendi
09:49 AK Parti başvuru yaptı Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul için oy pusulasını değiştirdi AK Parti başvuru yaptı! Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul için oy pusulasını değiştirdi
08:09 Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor
11:45 Kendisinden ayrılan sevgilisini öldürüp intihar etti Kendisinden ayrılan sevgilisini öldürüp intihar etti
11:44 Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının hakemi Halil Umut Meler oldu Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının hakemi Halil Umut Meler oldu
11:35 Survivor adasındaki yakınlık sinirlendirdi Yunus Emre’ye eşinden canlı yayında sert uyarı: Aleyna’dan uzak dur Survivor adasındaki yakınlık sinirlendirdi! Yunus Emre'ye eşinden canlı yayında sert uyarı: Aleyna'dan uzak dur
11:00 İstanbul’daki inşaat sahası Google Maps’te göl olarak gösterildi İstanbul'daki inşaat sahası Google Maps'te göl olarak gösterildi
10:59 Bakan Koca’dan vatandaşın “Emeklilerin durumu ne olacak“ sorusuna yanıt: Reis gereğini yapacak Bakan Koca'dan vatandaşın "Emeklilerin durumu ne olacak?" sorusuna yanıt: Reis gereğini yapacak
10:52 Altın yatırımcıları dikkat İşte gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları Altın yatırımcıları dikkat! İşte gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları
10:35 Konut satışlarında artış Konut satışlarında artış
10:31 Erzincan Depremi’ni performansla anlatmak isteyen akademisyeni öldü zannederek ihbar ettiler Erzincan Depremi'ni performansla anlatmak isteyen akademisyeni öldü zannederek ihbar ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 12:35:44. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Hazine Bakanlığı, Hamas bağlantılı kripto işlemlerini inceliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement