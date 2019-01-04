ABD heyetiyle 15 Temmuz delilleri paylaşıldı
1 saat önce
Türk ve ABD'li yetkililerin katıldığı FETÖ toplantısında, FETÖ'nün "sivil imam"larından Kemal Batmaz ile Hakan Çiçek'in 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde oldukları ve telefon görüşmelerine ilişkin tespitler, ABD heyetiyle paylaşıldı.
Türk ve ABD
'li yetkililerin katıldığı FETÖ toplantısında, FETÖ'nün "sivil imam"larından Kemal Batmaz
ile Hakan Çiçek
'in 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü
'nde oldukları ve telefon görüşmelerine ilişkin tespitler, ABD heyetiyle paylaşıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:40
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