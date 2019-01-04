Son Dakika Haberleri: ABD heyetiyle 15 Temmuz delilleri paylaşıldı

ABD heyetiyle 15 Temmuz delilleri paylaşıldı

1 saat önce

Türk ve ABD'li yetkililerin katıldığı FETÖ toplantısında, FETÖ'nün "sivil imam"larından Kemal Batmaz ile Hakan Çiçek'in 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde oldukları ve telefon görüşmelerine ilişkin tespitler, ABD heyetiyle paylaşıldı.

ABD heyetiyle 15 Temmuz delilleri paylaşıldı, System.String[]
Türk ve ABD'li yetkililerin katıldığı FETÖ toplantısında, FETÖ'nün "sivil imam"larından Kemal Batmaz ile Hakan Çiçek'in 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde oldukları ve telefon görüşmelerine ilişkin tespitler, ABD heyetiyle paylaşıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:40 

Ekonomi
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