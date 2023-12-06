Kızıldeniz\'de gemileri saldırıya uğrayan ABD, 38 ülkeden oluşan görev gücü kuracak

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını açıkladı. Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, 38 istekli ülkeyi kapsayan bir koalisyon olacağını ve herhangi bir üye ülkeden belirli bir düzeyde katılım öngörülmeyeceğini söyledi.

ULUSLARARASI DENİZ GÖREV GÜCÜ KURULUYOR

Pentagon Sözcüsü Ryder, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi. Ryder, ABD'nin ortakları ve müttefikleriyle Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarına karşı bir "Deniz Görev Gücü" kurma konusunda görüşmelerde bulunduğunu belirterek, "Husilerin uluslararası sularda ticari gemilere yönelik saldırılarının uluslararası bir sorun olduğunun altını çizmek önemli." dedi.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder

38 İSTEKLİ ÜLKEYİ KAPSIYOR

Söz konusu görev gücü konusunda bir çerçevenin oluşturulduğunu ve detayların daha sonra açıklanacağını söyleyen Ryder, bunun 38 istekli ülkeyi kapsayan bir koalisyon olacağını ve herhangi bir üye ülkeden belirli bir düzeyde katılım öngörülmeyeceğini aktardı. Ryder, "Bölgedeki ortaklarımız ve müttefiklerimizle kesinlikle burada harekete geçmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.