ABD, içinde 385 kilogram eroin ele geçirdiği tekneyi ve İranlı mürettebatını serbest bıraktı - Son Dakika

ABD Donanmasına bağlı gemilerin, Umman Denizi'nde bayraksız bir teknede 385 kilogram eroin ele geçirdiği ancak teknedeki İran uyruklu 9 mürettebatı serbest bıraktığı bildirildi.

ABD'nin Orta Doğu bölgesinde görev yapan 5'inci Filo Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Donanmasına ait iki geminin, 27 Aralık'ta Umman Denizi'nden geçen bayraksız bir balıkçı teknesinde 385 kilogram eroin ele geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, yasa dışı denizcilik faaliyetlerine karşı kurulan uluslararası Birleşik Deniz Kuvvetine bağlı üç görev gücünden biri olan CTF-150 görev gücü kapsamında devriye gezen ABD Donanma bağlı USS Tempest ve USS Typhoon gemilerinin rutin kontrollerde söz konusu uyuşturucuya rast geldiği kaydedildi.

"El konulan uyuşturucular, ABD güçleri tarafından denizde imha edildi." ifadesine yer verilen açıklamada, CTF 150 görev gücünün, 2021'de el koyduğu uyuşturucu miktarının önceki dört yılda el konulan toplam uyuşturucu miktarından daha fazla olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "ABD Donanması, uyuşturucuyu ele geçirdikten sonra vatansız balıkçı teknesini ve kendilerini İran uyruklu olarak tanımlayan dokuz mürettebatını serbest bıraktı." bilgisi paylaşıldı.