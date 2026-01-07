ABD, İki Petrol Tankerine Operasyon Düzenledi - Son Dakika
ABD, İki Petrol Tankerine Operasyon Düzenledi

07.01.2026 20:16
ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, iki petrol tankerine el konulduğunu açıkladı. Operasyon detayları paylaşıldı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, uluslararası sularda iki petrol tankerine yönelik art arda operasyonlar gerçekleştirildiğini açıkladı.

Noem, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, biri Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinde diğeri Karayipler bölgesinde iki petrol tanker gemisine el konulduğunu duyurdu.

Gemilere el konulma anlarının videolarını da paylaşan Noem, "Bugün şafak öncesi düzenlenen iki operasyonda, Sahil Güvenlik, iki 'hayalet filo' tanker gemisine yönelik titizlikle koordine edilmiş art arda operasyonlar gerçekleştirdi." ifadelerine yer verdi.

Noem, uluslararası sularda el konulduğunu belirttiği iki geminin de "ya son olarak Venezuela'da demirlediği ya da oraya doğru yola çıkmış olduğunu" öne sürdü.

Gemilerin isimlerini "Motor Tanker Bella 1" ve "Motor Tanker Sophia" olarak açıklayan Noem, ilk geminin, "haftalarca kaçmaya çalıştığını, takip sırasında bayrağını ve gövdesindeki ismi değiştirdiğini" iddia etti.

Noem, açıklamasının devamında, "Dünyanın suçluları uyarıldı. Kaçabilirsiniz ama saklanamazsınız. Amerikan halkını koruma ve uyuşturucu terörizminin finansmanını nerede bulursak bulalım, kesintisiz olarak engelleme misyonumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tankerlere müdahaleyle ilgili detaylar paylaşıldı

ABD Güney Saha Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) Amerikan X şirketinin adresinden yapılan açıklamada, Motor Tanker Sophia isimli geminin ele geçirilmesi esnasında hiçbir çatışma yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Ele geçirilen gemi, M/T Sophia, uluslararası sularda faaliyet gösteriyordu ve Karayip Denizi'nde yasa dışı faaliyetlerde bulunuyordu." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu tanker gemisinin ele geçirilmesi esnasında "hiçbir olayın yaşanmadığı" bilgisine yer verilen açıklamada, geminin hangi ülkeye ait olduğunun bilinmediği vurgulandı.

Açıklamanın devamında, geminin, Sahil Güvenlik ekibi tarafından "nihai işlem için" ABD'ye götürüldüğü aktarıldı.

"Güney Mızrağı" adı verilen operasyonla, ABD Savunma Bakanlığı'nın "Batı Yarımküre'de yasa dışı faaliyetleri yok etme misyonunda kararlı olduğu ve Amerika kıtasında güvenliğin yeniden tesis edileceği" vurgulandı.

Kaynak: AA

