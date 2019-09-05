ABD ile Çin ticaret savaşlarında uzlaşma yolunda: Taraflar Washington'da 13. kez bir araya gelecek

Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin, ticaret müzakerelerinin 13'üncü toplantısının ekim ayı başında Washington'da yapılması için anlaşma sağladı.



ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde 112 milyar dolar değerinde Çin ithal ürününe yüzde 15 vergi konulması kararı alarak iki ülke arasındaki ticaret savaşlarını iyice kızıştırmış, Pekin yönetimi uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle ABD aleyhinde Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nezdinde dava açtıklarını duyurmuştu.