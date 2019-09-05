Son Dakika Haberleri: ABD ile Çin ticaret savaşlarında uzlaşma yolunda: Taraflar Washington'da 13. kez bir araya gelecek
Son Dakika Dünya Haber

ABD ile Çin ticaret savaşlarında uzlaşma yolunda: Taraflar Washington'da 13. kez bir araya gelecek

28 dakika önce

Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin, ticaret müzakerelerinin 13'üncü toplantısının ekim ayı başında Washington'da yapılması için anlaşma sağladı.

ABD ile Çin ticaret savaşlarında uzlaşma yolunda: Taraflar Washington'da 13. kez bir araya gelecek, System.String[]

Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin, ticaret müzakerelerinin 13'üncü toplantısının ekim ayı başında Washington'da yapılması için anlaşma sağladı.


ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde 112 milyar dolar değerinde Çin ithal ürününe yüzde 15 vergi konulması kararı alarak iki ülke arasındaki ticaret savaşlarını iyice kızıştırmış, Pekin yönetimi uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle ABD aleyhinde Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nezdinde dava açtıklarını duyurmuştu.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Washington, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:08 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'de yaşanan rehine krizi akıllara Batman'daki otogar vahşetini getirdi
Sözcüsü Kalın, Bolton ile İdlib Mutabakatını görüştü İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin para teklifine tepki gösterdi Trump, 'Kasırga Alabama'yı da vuracak' iddiasını kanıtlamak için 'sahte' meteoroloji haritası...

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 10:36:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD ile Çin ticaret savaşlarında uzlaşma yolunda: Taraflar Washington'da 13. kez bir araya gelecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]