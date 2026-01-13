ABD, İran\'daki Vatandaşlarına Ayrılma Çağrısı Yaptı

ABD, ülkede devam eden gösterileri ve güvenlik risklerini gerekçe göstererek İran'daki vatandaşlarına 'derhal ülkeyi terk etme' çağrısı yaptı.

ABD'nin Tahran Sanal Büyükelçiliği tarafından yayımlanan uyarıda, ABD vatandaşlarından Washington yönetiminin 'yardımına ihtiyaç duymadan İran'dan çıkış planı yapmaları' istendi. Açıklamada, ülkede devam eden gösteriler ve güvenlik riskleri vurgulanarak, "İran'dan hemen ayrılın. Ayrılamıyorsanız, evinizde ya da başka bir güvenli binada emniyetli bir yere geçin" ifadeleri kullanıldı.