Son Dakika Haberleri: ABD-İran gerilimi: ABD uçak gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
Son Dakika Dünya ABD-İran gerilimi: ABD uçak gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti - Son Dakika Dünya

ABD-İran gerilimi: ABD uçak gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde ABD Ordusu'na ait Abraham Lincoln uçak gemisinin salı günü Hormuz Boğazı'ndan geçerek Körfez'e ulaştığını duyurdu.

ABD-İran gerilimi: ABD uçak gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasındaki tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde ABD ordusuna ait Abraham Lincoln uçak gemisinin salı günü Hormuz Boğazı'ndan geçerek Körfez'e ulaştığını duyurdu.


İki ülke arasında Körfez Bölgesi'ndeki gerilim, 2019 yazında Birleşik Arap Emirlikleri kıyıları ve Suudi Arabistan'daki enerji tesislerine yapılan büyük bir saldırı da dahil olmak üzere bu yıl petrol tankerlerine yapılan saldırıların ardından artmış; Washington yönetimi, küresel enerji altyapısına yönelik saldırıların arkasında İran'ın olduğunu iddia etmişti.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Abraham Lincoln, Körfez, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanları, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı
İranlı adam saatlerce kaldırımda cansız manken gibi bekledi 80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu, Onur Akay'a konuşma yasağı getirdi Azil sürecinde yeni gelişme: Trump'ı en fazla kaygılandıran tanık ifade verecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 18:30:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD-İran gerilimi: ABD uçak gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]