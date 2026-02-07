ABD-İran Görüşmeleri Olumlu Başladı

(ANKARA) - ABD ile İran arasında Umman'ın arabuluculuğunda yürütülen dolaylı nükleer görüşmelerin ilk turu İran tarafından "olumlu bir başlangıç" olarak değerlendirildi. Ancak görüşmelerin sona ermesinden saatler sonra Beyaz Saray, İran'ın petrol ticaretiyle bağlantılı kişi ve kuruluşları hedef alan yeni bir yaptırım listesi açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Muskat'ta gerçekleştirilen görüşmelerin ardından İran basınına yaptığı açıklamada, temasların "yapıcı bir atmosferde" geçtiğini ve "olumlu bir başlangıç" olduğunu söyledi. Arakçi, tarafların müzakereleri sürdürme konusunda mutabık kaldığını ancak bir sonraki adım öncesinde başkentlerine danışacaklarını belirtti. İranlı Bakan "Bu eğilim devam ederse, önümüzdeki oturumlarda sağlam bir çerçeve oluşturabiliriz" dedi.

Görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Bedr El-Busaydi'nin iki heyet arasında mekik diplomasisi yürüttüğü dolaylı formatta gerçekleşti. İran heyetine Arakçi liderlik ederken, ABD tarafını Başkan Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff temsil etti. Bu tura ayrıca Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper da katıldı.

Umman Dışişleri Bakanı El-Busaydi, X platformunda yaptığı paylaşımda tarafların uygun zamanda yeniden bir araya gelmesinin beklendiğini söyledi.

İran: Gündem sadece nükleer dosya

Tahran yönetimi görüşmelerin kapsamını nükleer görüşmelerle sınırlandırdı. Arakçi, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada müzakerelerin yalnızca nükleer programla sınırlı olduğunu vurguladı. İranlı yetkililer, balistik füze programı ya da bölgesel milis ağlarının masaya getirilmesine karşı çıkıyor.

Buna karşın Washington, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin yanı sıra İran'ın füze kapasitesi ve bölgedeki vekil güçlerine verdiği desteğin de anlaşmanın parçası olmasını istiyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın balistik füzeleri, bölgesel faaliyetleri ve ülke içindeki insan hakları sicilinin de ele alınacağını söylemişti.

Umman'daki görüşmeler Trump yönetiminin bölgeye önemli askeri yığınak yaptığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma sağlanmaması halinde İran liderliğinin "çok endişelenmesi gerektiği" yönündeki açıklamalarının gölgesinde gerçekleşti.

İsrail: Füze tehdidi masadan düşerse anlaşmanın anlamı kalmaz

İsrail hükümeti, olası bir anlaşmanın İran'ın füze programını da kapsaması gerektiği yönünde Washington'a baskı yapıyor. Netanyahu'nun kapalı oturumda İsrail parlamentosuna yaptığı bilgilendirmede, Tahran yönetiminin şu ana kadarki en zayıf dönemini yaşadığını söylediği ve gerekirse geçen yaz yaşanan saldırılardan daha ağır bir askeri karşılık vermeye hazır olduklarını ifade ettiği de İsrail basınına yansıdı.

Üst düzey İsrailli güvenlik kaynaklarının bölge medyasına, haziran ayında ABD ve İsrail'in İran'ın ana nükleer tesislerine düzenlediği ortak saldırıların ardından Tahran'ın artık "nükleer eşik devleti" olmaktan çıktığını, buna karşın balistik füze kapasitesinin İsrail ve bölge için varoluşsal bir tehdit haline geldiğini söylediği belirtiliyor.

Yeni yaptırımlar ve artan askeri hazırlık

Görüşmelerin sona ermesinden yalnızca saatler sonra Trump yönetimi, İran'ın petrol ticaretiyle bağlantılı kişi ve kuruluşları hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, buradan sağlanan gelirlerin İran'ın "istikrar bozucu faaliyetlerini" finanse etmekte kullanıldığını savundu. ABD ayrıca İran'daki vatandaşlarına derhal ülkeyi terketmeleri çağrısında bulundu.

Öte yandan bölge medyasında yer alan haberlerde İsrail'in olası bir İran misillemesine karşı hava savunma sistemlerini güçlendirdiği Arrow, Demir Kubbe ve Davut Sapanı bataryalarını takviye ettiği ifade ediliyor.