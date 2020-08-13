ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarında bir petrol tankerini alıkoyduğunu duyurdu - Son Dakika

Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre, petrol tankeri Wila'nın sahibi, Yunanistan merkezli IMS SA şirketi tarafından işletilen Liberyalı Bandit Shipping Co.

Tankerin hangi sebeple alıkonulduğu henüz bilinmiyor.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 11:19

Kaynak: AA

Galatasaray, yetiştirme bedeli ödememek için Kerem Aktürkoğlu transferini henüz açıklamadı

Ali Koç, Nihat Özdemir'e harcama limitleri konusunda bir kez daha patladı: Ben aptal mıyım?