ABD, IŞİD Tutuklularını Irak'a Gönderiyor
Dünya
BBC

ABD, IŞİD Tutuklularını Irak'a Gönderiyor

22.01.2026 05:16
ABD, Suriye'deki hapishanelerden 7 bin IŞİD tutuklusunu Irak'a transfer etmeye başladı.

ABD ordusu, Suriye'nin kuzeydoğusundaki son gelişmeler sonrası, buradaki hapishanelerden 7 bin kadar IŞİD tutuklusunu Irak'a transfer etmeye başladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Haseke vilayetindeki 150 IŞİD üyesinin Irak'taki "güvenli bir yere" nakledildiğini açıkladı.

Yapılan bilgilendirmede, binlerce mahkumun, firarları önlemek için Irak'a götürüleceği açıklandı.

CENTCOM komutanı Amiral Brad Cooper'ın Suriye lideri Ahmed el-Şara ile mahkum transferlerini görüştüğü de kaydedildi.

Görüşmede Cooper'ın, tutukluların "düzenli ve güvenli bir şekilde transferi" olarak tanımladığı süreci engelleyebilecek herhangi bir eylemden kaçınılması gerektiğini söylediği bildiriliyor.

Reprieve adlı hak savunucusu örgüt, IŞİD tutukluların Irak'ta işkence ve idamla karşı karşıya kalabileceği uyarısını yaptı.

Suriye'de IŞİD tutuklularının bulunduğu cezaevleri de Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Şam yönetimi arasındaki müzakerelerde başlıklar arasında oldu.

SDG ve Şam arasındaki 20 Ocak'ta dört günlük ateşkes için anlaştıklarını duyurdu.

Buna karşın bölgeden çatışma iddiaları geldi.

Suriye Savunma Bakanlığı, 21 Ocak Çarşamba günü Haseke'de bir insansız hava aracı saldırısında yedi askerin öldüğünü açıkladı.

Olayın ateşkesin ihlali olduğu savunuldu.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), suçlamayı kabul etmedi ve Şam yönetimini Kobani'de saldırılar düzenlemekle itham etti.

İki taraf, Haseke yakınlarındaki bir cezaevinden IŞİD tutuklularının kaçışı konusunda da birbirlerini suçlamıştı.

SDG, çatışmalar nedeniyle cezaevinin kontrolünün kaybedildiğini savundu.

Binlerce IŞİD üyesi yakınının tutulduğu El Hol kampında kontrol, son ateşkes sonrası Suriye ordu güçleri tarafından sağlanıyor.

SDG kontrolündeki bölgelerde, aralarında binlerce yabancının da bulunduğu yaklaşık 12 bin IŞİD üyesinin hapiste olduğu değerlendiriliyordu.

Kaynak: BBC

BBC
