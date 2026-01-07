ABD, kaçan Rus tankere müdahale planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD, kaçan Rus tankere müdahale planlıyor

07.01.2026 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Venezuela'ya giden ve Rusya olarak tescil edilen petrol tankerine müdahale hazırlığında.

ABD'nin Venezuela istikametinde ilerleyen ancak geçen ay ABD Sahil Güvenlik ekiplerinden kaçmak için rota değiştiren ve tescilini Rusya olarak gösteren petrol tankerine müdahalede bulunma planları yaptığı ileri sürüldü.

ABD medyasındaki haberlere göre, ABD ile Rusya arasında gerilimi artırma riski taşıyan konu başlıklarından birinin, geçen aydan bu yana Atlantik Okyanusu'nda ABD Sahil Güvenlikten kaçan petrol tankeri olması bekleniyor.

Başta Venezuela'ya doğru yol alan ancak geçen ay ABD Sahil Güvenliği ekiplerince durdurulmamak için rotasını geri çeviren petrol tankerinin en son Kuzey Atlantik'te, İngiltere yakınlarında olduğu ve kuzeydoğu yönünde ilerlediği aktarıldı.

CNN kanalına konuşan kaynaklar, ABD'nin, kaçış sırasında üzerine Rusya bayrağı çizilen ve ülkenin koruması altında olduğu iddia edilen bu petrol tankerine müdahalede bulunmak üzere plan yaptığını belirtti.

İsimleri açıklanmayan kaynaklar, ABD'nin bu amaçla İngiltere çevresinde askeri varlığını yeniden konuşlandırdığını ve son dönemde yakalanmaktan kaçınan diğer petrol tankerlerinin de durdurulmasına yönelik planlar bulunduğunu ifade etti.

The Wall Street Journal gazetesine konuşan ABD'li yetkililer de Rusya'nın önce ABD'den takibi bırakması için talepte bulunduğunu ancak sonrasında petrol tankerine eşlik etmesi için bir denizaltısını ve diğer deniz araçlarını gönderdiğini söyledi.

"Bella 1"

Eski adıyla "Bella 1" olarak bilinen petrol tankeri, yasa dışı şekilde petrol taşıdığı gerekçesiyle 2024'ten bu yana ABD yaptırımlarına tabi tutuluyor.

Son dönemde Venezuela istikametinde ilerlerken ABD Sahil Güvenliğinin takibine takılan petrol tankeri, iki haftadan fazla süredir Atlantik Okyanusu'nda ABD ablukasından kaçmaya çalışıyor.

ABD'nin geçen ay petrol tankerine çıkma girişimi püskürtülmüş, ardından mürettebat, geminin yan tarafına Rus bayrağı çizerek adını "Marinera" ve tescilini de Rusya olarak değiştirmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Denizcilik, Venezuela, Güvenlik, Enerji, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, kaçan Rus tankere müdahale planlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tel Aviv’de büyük panik: İsrail, Türkiye’ye engel olamıyor Tel Aviv'de büyük panik: İsrail, Türkiye'ye engel olamıyor
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman! Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı
Resmen açıklandı Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı Resmen açıklandı! Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz
Hatimoğulları: İlk etapta Öcalan’a özgür iletişim koşulları sağlanmalıdır Hatimoğulları: İlk etapta Öcalan'a özgür iletişim koşulları sağlanmalıdır

12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:41
Anlaşma tamam Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy’e getiriyor
Anlaşma tamam! Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy'e getiriyor
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
11:27
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
11:03
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü
Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 12:16:05. #7.11#
SON DAKİKA: ABD, kaçan Rus tankere müdahale planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.