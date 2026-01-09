ABD dur durak bilmiyor! Karayip Denizi'nde baskın düzenlediler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

ABD dur durak bilmiyor! Karayip Denizi'nde baskın düzenlediler

Haberin Videosunu İzleyin
ABD dur durak bilmiyor! Karayip Denizi\'nde baskın düzenlediler
09.01.2026 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD dur durak bilmiyor! Karayip Denizi\'nde baskın düzenlediler
Haber Videosu

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Karayip Denizi'nde ambargo uygulanan petrol taşıdığı şüphesiyle 'hayalet filo' tankerine baskın düzenlediklerini açıkladı.

ABD, Karayip Denizi'nin doğusunda bir tankere baskın düzenlediğini duyururken; tankerin ABD güçlerinden kaçmak için Venezuela'dan ayrıldığı öne sürüldü.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD Sahil Güvenliği'nin bu sabah erken saatlerde Karayip Denizi'nin doğusundaki uluslararası sularda bir tankere el koyduğunu bildirdi.

TANKERE BASKIN DÜZENLEDİLER

Noem, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ambargo uygulanan petrol taşıdığından şüphelenilen 'hayalet filo' tanker gemisi, ABD güçlerinden kaçmak için Venezuela'dan ayrıldı. ABD Savunma Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Adalet Bakanlığı ile yakın koordinasyon, yasalara uygun, güvenli ve etkili bir baskın yapılmasını sağladı.

"ABD BU FİNANSMAN KAYNAKLARINI ORTADAN KALDIRACAK"

'Hayalet filolar' adaletten kaçamayacak. Sahil Güvenlik, yaptırım uygulanan petrol tankerlerine el koyacak. ABD, uluslararası hukuku uygulayacak ve uyuşturucu terörizmi de dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetler için kullanılan bu finansman kaynaklarını ortadan kaldıracak" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD dur durak bilmiyor! Karayip Denizi'nde baskın düzenlediler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek 5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
Maktul 19, katil 20 yaşında 4 bin TL için cinayet işledi Maktul 19, katil 20 yaşında! 4 bin TL için cinayet işledi

18:16
Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul’da
Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul'da
17:39
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
16:28
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
15:49
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi
Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
15:25
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
14:17
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 18:35:54. #7.11#
SON DAKİKA: ABD dur durak bilmiyor! Karayip Denizi'nde baskın düzenlediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.