Son Dakika Haberleri: ABD Kongresinde 59 Yıl Görev Yapan Dingell Hayatını Kaybetti

ABD Kongresinde 59 Yıl Görev Yapan Dingell Hayatını Kaybetti

28 dakika önce

ABD tarihinin en uzun süreli hizmet veren Demokrat Parti Kongre Üyesi John Dingell'in 92 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD Kongresinde 59 Yıl Görev Yapan Dingell Hayatını Kaybetti, System.String[]
ABD tarihinin en uzun süreli hizmet veren Demokrat Parti Kongre Üyesi John Dingell'in 92 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

2014 yılında emekli olan ve 59 yıl ABD'de Kongrede aralıksız görev yapan John Dingell'in Michigan eyaletinin Dearborn kentindeki evinde hayatını kaybettiği açıklandı. Dingell'in ölüm haberini Kongre Üyesi olan eşi Debbie Dingell duyurdu. 92 yaşında hayatını kaybeden John Dingell, son iki yıldır prostat kanseri tedavisi görüyordu.

Eski ABD Başkanı Barak Obama yaptığı açıklamada, John Dingell'nın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Büyük bir Amerikalı'yı kaybettik. John Dingell, zamanımızın medeni haklarıyla ilgili meselelere öncülük ederek, başkalarına kapı açarak ve her şeyi sahaya bırakarak bana ilham veren bir insandı" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise "Kongrenin sevilen bir ismini ve Amerika tarihinin en büyük yasa koyucularından birini kaybettik. John Dingell, sarsılmaz bir güç, sınırsız enerji ve dönüştürücü liderliğin yükselen bir mirası olarak tarihe geçti" ifadelerini kullandı. - MİCHİGAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:31 Kaynak: İHA

Michigan, Demokrat Parti, Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa
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