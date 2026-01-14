ABD, Küba'ya 3 Milyon Dolarlık Yardım Gönderiyor - Son Dakika
ABD, Küba'ya 3 Milyon Dolarlık Yardım Gönderiyor

14.01.2026 23:26
ABD, Melissa Kasırgası sonrası Küba'ya insani yardım göndereceğini açıkladı ve yardımların şeffaf olacağını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Melissa Kasırgası'ndan etkilenen Küba halkına yapılacak yardımlarla ilgili açıklamada bulundu.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD'nin Küba halkının afet sonrası iyileşme sürecini destekleme konusunda kararlılığı vurgulanarak, yapılacak yardımlarla ilgili detaylara yer verildi.

Açıklamada, Donald Trump yönetiminin, Melissa Kasırgası'ndan etkilenen Küba halkına 3 milyon dolarlık afet yardımını ulaştırma taahhüdünü yerine getirdiği belirtildi.

İnsani yardım sevkiyatlarının ilkinin, "Küba rejiminin müdahalesini atlayarak" şeffaflık ve hesap verilebilirlik çerçevesinde, en çok ihtiyacı olanlara ulaştırılmak üzere tasarlandığı ifade edildi.

Açıklamanın ayrıca, "İnsani yardımımız, Küba halkının daha iyi bir gelecek arayışında yanlarında durma yönündeki daha geniş bir çabanın parçasıdır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu desteğin, Küba'nın kasırgadan en çok etkilenen bölgelerindeki yaklaşık 6 bin aileye (yaklaşık 24 bin kişiye) ulaşacağı bilgisi paylaşıldı.

Bölgeye, battaniye, gıda paketleri, hijyen ve su arıtma kitleri, yemek pişirme setleri, aydınlatma araç-gereçleri gibi temel ihtiyaç malzemeleri gönderildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Küba halkına yardımların doğrudan ve rejim müdahalesi olmadan ulaşmasını sağlamak için Katolik kilisesi ile yakın işbirliği içinde çalışıyoruz." ifadesine yer verildi.

Melissa Kasırgası Karayip ülkelerini vurmuştu

Karayipler'in çeşitli bölgelerini Ekim 2025'te en şiddetli seviye olan 5. kategoride vuran Melissa Kasırgası, Haiti, Jamaika ve Küba'da etkili olmuş, doğal afet sonucu 49 kişi hayatını kaybetmişti.

Şiddetli yağış, fırtına ve sellere yol açan kasırga nedeniyle Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ülkede 735 binden fazla kişinin tahliye edildiğini bildirmişti.

Haiti'nin güneyinde de kasırganın yol açtığı sel nedeniyle nehrin taşması sonucu çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti.

ABD, kasırganın yol açtığı yıkımla mücadele kapsamında Karayip ülkelerine arama kurtarma ekipleri dahil afet yardım görevlileri göndermiş, söz konusu ülkelere destek sözü vermişti.

Kaynak: AA

