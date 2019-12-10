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ABD, Kuzey Kore'nin füze denemeleri için BMGK'yi toplantıya çağırdı
6 saat önce
ABD, Kuzey Kore'nin füze denemelerini görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni çarşamba günü toplantıya çağırdı
ABD, Kuzey Kore'nin füze denemelerini görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) toplantıya çağırdı.
BMGK, konseyin aynı zamanda aralık ayı dönem başkanı olan ABD'nin talebi üzerine çarşamba günü Kuzey Kore'nin füze denemelerini görüşmek üzere toplanma kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:16
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