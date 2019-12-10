Son Dakika Haberleri: ABD, Kuzey Kore'nin füze denemeleri için BMGK'yi toplantıya çağırdı
Son Dakika Dünya ABD, Kuzey Kore'nin füze denemeleri için BMGK'yi toplantıya çağırdı - Son Dakika Dünya

ABD, Kuzey Kore'nin füze denemeleri için BMGK'yi toplantıya çağırdı

6 saat önce

ABD, Kuzey Kore'nin füze denemelerini görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni çarşamba günü toplantıya çağırdı

ABD, Kuzey Kore'nin füze denemeleri için BMGK'yi toplantıya çağırdı, System.String[]

ABD, Kuzey Kore'nin füze denemelerini görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) toplantıya çağırdı.


BMGK, konseyin aynı zamanda aralık ayı dönem başkanı olan ABD'nin talebi üzerine çarşamba günü Kuzey Kore'nin füze denemelerini görüşmek üzere toplanma kararı aldı.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:16 
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