ABD'li bilim insanları 10 milyar yaşında bir "Süper Dünya" gezegeni keşfetti - Son Dakika

ABD'li bilim insanları 10 milyar yaşında bir "Süper Dünya" gezegeni keşfetti

13.01.2021 00:53
ABD'li bilim insanları 10 milyar yaşında bir

NEW ABD'de bilim insanları, 10 milyar yıl önce oluşmuş eski bir yıldız sistemi içinde kayalık "Süper Dünya" gezegeni bulduklarını açıkladı.

NEW ABD'de bilim insanları, 10 milyar yıl önce oluşmuş eski bir yıldız sistemi içinde kayalık "Süper Dünya" gezegeni bulduklarını açıkladı.

Samanyolu galaksisinden birkaç milyar yıl sonra oluşan yıldız sisteminin parçası olan gezegende, yaşamı destekleyecek bir belirtiye rastlanmadığını belirten bilim insanları, ancak uzun ömürlü bu tür gezegenlerin geçmişte yaşam barındırma olasılığının yüksek olduğunu bildirdi.

Amerikan Astronomi Derneğinin yıllık toplantısında basına konuşan Hawaii Üniversitesi profesörü Lauren Weiss, "Bizim dünyamız yaklaşık 5 milyar yıldır var. 10 milyar yıldır etrafta olan kayalık bir dünyada neler olabileceğini bir hayal edin. Ben kesinlikle öğrenmek isterdim." diye konuştu.

Weiss, bilim dünyasında heyecan uyandıran gezegenin, yörüngesinde döndüğü yıldıza bakan tarafında bir magma okyanusu barındırdığını ve aynı yıldızın yörüngesinde iki küçük gezegenin daha olabileceğini söyledi.

"TOI-561 b" adı verilen gezegenin dünyanın iki katı büyüklüğünde olduğu ve yörüngesini takip ettiği yıldızın etrafındaki dönüşünü bir dünya gününün yarısından daha az zamanda tamamladığı kaydedildi.

Astronomical Journal'a kabul edilen buluş için ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) TESS misyonundan ve Keck Gözlemevinin teknik imkanlarından faydalanıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Hawaii Üniversitesi, Astronomi, Samanyolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'li bilim insanları 10 milyar yaşında bir 'Süper Dünya' gezegeni keşfetti - Son Dakika


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