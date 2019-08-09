Son Dakika Haberleri: ABD'li ekonomistlerden Çin'i "kur manipülatörü" ilanına itiraz
Son Dakika Güncel Haber

ABD'li ekonomistlerden Çin'i "kur manipülatörü" ilanına itiraz

6 dakika önce

ABD'nin önde gelen bazı ekonomistleri Hazine Bakanlığı'nın Çin'i "kur manipülatörü" olarak suçlamasına karşı çıkarak, RMB kurunda görülen belli miktardaki değer kaybının piyasa gücünün etkisinden kaynaklandığı görüşünü dile getirdi.

ABD'li ekonomistlerden Çin'i

Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Paul Krugman, The New York Times gazetesinde yayımlanan yazısında, bazı ABD'li siyasetçilerin RMB'nin değer kaybetmesinin "kur manipülasyonu"nun bir sonucu olduğunu ileri sürdüğünü anımsattı. Paul Krugman, gerçekte ise RBM'nin değer kaybetmesinin, piyasanın ABD yönetiminin 300 milyar dolarlık Çin menşeli ürünlere yüzde 10 ek vergi uygulanacağını açıklamasına verdiği doğal bir tepki olduğunu söyledi. Krugman, bu nedenle Çin'in masum olduğunu savundu.

Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Başkanı Jeffrey Sachs ise, CNN'in web sitesinde yer alan yazısında, ABD Hazine Bakanlığı'nın kararını "despotik" olarak niteledi. Jeffrey Sachs, RMB'nin değer kaybetmesinin piyasa etkisinin bir sonucu olduğunu ve Çin'in haksız ticaret üstünlüğü elde etmek için kur manipülasyonu yaptığına ilişkin hiçbir kanıtın bulunmadığını vurguladı.

Jeffrey Sachs, "tek manipülatör"ün ABD yönetimi olduğuna dikkat çekerek, ABD'nin ek vergi uygulamasının kendi ülke ekonomisinin yanı sıra, dünya ekonomisine ve küresel ticarete ciddi zararlar getirdiğinin altını çizdi.

Yale Üniversitesi'nden kıdemli araştırmacı Stephen Roach da yerli basına verdiği demeçte, ABD'nin Çin'i kur manipülatörü ilan etmesinin siyasi nedenlere dayandığını belirterek, ABD'nin tarife gibi konularda Çin'e tehditleri arttırması durumunda Çin'in de karşı önlem almasının kaçınılmaz olacağını ifade etti.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Brookings Enstütüsü'nden kıdemli araştırmacı David Dollar ise, son günlerde RMB'de görülen değer kaybının piyasasının ABD'nin son ek vergi kararına verdiği bir tepki olduğunu vurgulayarak, ABD'yle kıyaslandığında Çin'in performansının daha çok "yetişkine" benzediğini dile getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:52 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çavuşoğlu'dan Güvenli Bölge açıklaması: Münbiç'teki gibi ABD'nin oyalamasına izin vermeyeceğiz
ABD Dışişleri, "Müşterek Harekat Merkezi" mutabakatından memnun olduklarını açıkladı Kurban kesme kurallarına uymayanlara 1794 lira para cezası uygulanacak Emekli ikramiyeleri ve kamu çalışanlarının maaşları bugün yatırılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 09:58:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'li ekonomistlerden Çin'i "kur manipülatörü" ilanına itiraz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]