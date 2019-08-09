ABD'li ekonomistlerden Çin'i "kur manipülatörü" ilanına itiraz

Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Paul Krugman, The New York Times gazetesinde yayımlanan yazısında, bazı ABD'li siyasetçilerin RMB'nin değer kaybetmesinin "kur manipülasyonu"nun bir sonucu olduğunu ileri sürdüğünü anımsattı. Paul Krugman, gerçekte ise RBM'nin değer kaybetmesinin, piyasanın ABD yönetiminin 300 milyar dolarlık Çin menşeli ürünlere yüzde 10 ek vergi uygulanacağını açıklamasına verdiği doğal bir tepki olduğunu söyledi. Krugman, bu nedenle Çin'in masum olduğunu savundu.

Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Başkanı Jeffrey Sachs ise, CNN'in web sitesinde yer alan yazısında, ABD Hazine Bakanlığı'nın kararını "despotik" olarak niteledi. Jeffrey Sachs, RMB'nin değer kaybetmesinin piyasa etkisinin bir sonucu olduğunu ve Çin'in haksız ticaret üstünlüğü elde etmek için kur manipülasyonu yaptığına ilişkin hiçbir kanıtın bulunmadığını vurguladı.

Jeffrey Sachs, "tek manipülatör"ün ABD yönetimi olduğuna dikkat çekerek, ABD'nin ek vergi uygulamasının kendi ülke ekonomisinin yanı sıra, dünya ekonomisine ve küresel ticarete ciddi zararlar getirdiğinin altını çizdi.

Yale Üniversitesi'nden kıdemli araştırmacı Stephen Roach da yerli basına verdiği demeçte, ABD'nin Çin'i kur manipülatörü ilan etmesinin siyasi nedenlere dayandığını belirterek, ABD'nin tarife gibi konularda Çin'e tehditleri arttırması durumunda Çin'in de karşı önlem almasının kaçınılmaz olacağını ifade etti.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Brookings Enstütüsü'nden kıdemli araştırmacı David Dollar ise, son günlerde RMB'de görülen değer kaybının piyasasının ABD'nin son ek vergi kararına verdiği bir tepki olduğunu vurgulayarak, ABD'yle kıyaslandığında Çin'in performansının daha çok "yetişkine" benzediğini dile getirdi.