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ABD'li eski diplomat, Myanmar'daki tutuklu ABD'li gazetecinin salıverildiğini söyledi - Son Dakika

ABD'li eski diplomat, Myanmar'daki tutuklu ABD'li gazetecinin salıverildiğini söyledi

15.11.2021 13:46
ABD'li eski diplomat, Myanmar'daki tutuklu ABD'li gazetecinin salıverildiğini söyledi

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) eski temsilcisi Bill Richardson, mayıs ayından bu yana Myanmar'da tutuklu bulunan ABD'li gazeteci Danny Fenster'in serbest bırakıldığını bildirdi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) eski temsilcisi Bill Richardson, mayıs ayından bu yana Myanmar'da tutuklu bulunan ABD'li gazeteci Danny Fenster'in serbest bırakıldığını bildirdi.

Richardson, yaptığı yazılı açıklamada, gazeteci Fenster'in serbest bırakılmasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Fenster'in tutuklu bulunduğu hapishaneden çıkarılarak kendilerine teslim edildiğini vurgulayan Richardson, gazetecinin yakın zamanda Katar üzerinden ülkesine geri döneceğini belirtti.

Richardson, ayrıca bu ay başında Myanmar'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Fenster'ın serbest bırakılmasına ilişkin yetkililer ile görüştüğünü aktardı.

Fenster'in avukatı Than Zaw Aung, 12 Kasım'da müvekkilinin Yangon kentinde yapılan gizli duruşmada, üç ayrı suçlamadan 11 yıl hapse mahkum edildiğini açıklamıştı.

ABD vatandaşı gazeteci mayısta gözaltına alınmıştı

37 yaşındaki gazeteci, 24 Mayıs'ta Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gitmek üzereyken Yangon Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Fenster'in Kuala Lumpur'dan ABD'ye geçerek Detroit bölgesindeki ailesini ziyaret edeceği öğrenilmişti.

Yaklaşık 2 yıldır Yangon'da "Frontier Myanmar" adlı bir haber sitesi için çalışan Fenster, daha önce de "Myanmar Now" haber sitesinde editörlük yapmıştı.

1 Şubat'ta yönetime el koyan askeri yönetim, aralarında yabancı basın mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

Yönetimi ele geçirmesinin ardından bazı medya kuruluşlarının lisansını iptal eden cunta yönetimi, yaklaşık 100 gazeteciyi gözaltına almıştı ve bunlardan 30 kadarı hala gözaltında.

15 Ekim'deki duruşma

Ordu, Myanmar Now'ın da aralarında olduğu bazı medya kuruluşlarının lisansını mart ayında iptal etmişti.

Than Zaw Aung, 15 Ekim'de yapılan duruşma öncesi hakimin, müvekkilinin Myanmar Now'ın ruhsatının iptal edilmesinden sonra ordu aleyhtarı haberler yayınlamaya devam ettiğini ileri sürdüğünü aktarmıştı.

Frontier Myanmar'ın genel yayın yönetmeni Thomas Kean de Fenster'in mart ayında Myanmar Now için çalıştığı iddiasına ilişkin, Fenster'in belirtilen tarihten aylar önce Frontier'e geçmek için ayrıldığını açıklamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1200 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Birleşmiş Milletler, Myanmar, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'li eski diplomat, Myanmar'daki tutuklu ABD'li gazetecinin salıverildiğini söyledi - Son Dakika


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