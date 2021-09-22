ABD'li fenomen cinayete kurban gitmiş! Polis her yerde katili arıyor, nişanlısı ilk şüpheli - Son Dakika

ABD'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinden takipçileri bulunan sosyal medya fenomeni Gabby Petito, bir süreden bu yana kayıptı. Polis ekiplerinin her yerde aradığı fenomenin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından yapılan ilk açıklamada olayın cinayet olduğu belirtildi. Polis şimdi katil veya katilleri arıyor. Ancak ilk şüpheli Petito'nun nişanlısı. Çift, daha önce şiddetli geçimsizlikleri nedeniyle polis radarına takılmıştı.

POLİS CİNAYET BULGUSUNA RASTLADI

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan açıklamada, Wyoming eyaletinde günler önce ortadan kaybolan ve "Gabby" olarak bilenen ünlü Youtube fenomeni 22 yaşındaki Gabrielle Petito'nun cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Teton County polisi tarafından yapılan açıklamada, ön soruşturmaya göre Gabby'nin cinayete kurban gittiği ifade edildi.

NİŞANLISI İLK ŞÜPHELİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Gabby Petito, çalıştığı yerden ayrılmış ve 23 yaşındaki nişanlısıyla Brian Laundrie ile birlikte, Temmuz ayında bir karavan yolculuğuna çıkmıştı. Petito, nişanlısıyla seyahate çıktıktan sonra gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Petito'nun ailesinin 11 Eylül'de kayıp ihbarında bulunmasının ardından ABD genelinde geniş çaplı arama başlatılmıştı. Açılan davada şüpheli kişi olarak belirlenen Laundrie, polisle işbirliği yapmayı reddetmiş ve bir süre sonra ortadan kaybolmuştu.

ŞİDDET İHBARI ÜZERİNE DURDURULDULAR

Laundrie ve Petito sosyal medya hesaplarında seyahatleri sırasında paylaştıkları video ve fotoğraflarda mutlu bir görüntü çizmişti. Ancak çift Ağustos ayında, şiddet ihbarı üzerine Utah eyalet polisi tarafından trafikte çevrilmişti. Polis vücut kamerasıyla kayıtlara geçen görüntülere göre, Petito nişanlısıyla tartışma yaşadığını söylemişti. Polis memuruyla konuşan Petito, ağlayarak psikolojik problemleri olduğun ifade etmiş, tartışmadan sonra nişanlısına tokat attığını ancak ona zarar vermek istemediğini belirtmişti.