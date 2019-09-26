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Abd'li gazeteci smith: veliaht prens bin selman, kaşıkçı cinayetinin sorumluluğunu...

2 gün önce

ABD televizyon kanalı PBS'de Frontline programını hazırlayan gazeteci Martin Smith, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Aralık 2018'de yaptığı röportajda Selman'ın Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Bu olay benim sorumluluğum altında oldu, tüm sorumluluğu...

Abd'li gazeteci smith: veliaht prens bin selman, kaşıkçı cinayetinin sorumluluğunu..., System.String[]
ABD televizyon kanalı PBS'de Frontline programını hazırlayan gazeteci Martin Smith, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Aralık 2018'de yaptığı röportajda Selman'ın Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Bu olay benim sorumluluğum altında oldu, tüm sorumluluğu üstleniyorum" dediğini duyurdu.


Programın tanıtım fragmanında, Bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili sorulara ilk kez bir söyleşide yanıt verdiği vurgulanarak, Selman'ın gazeteci Smith ile diyaloğundan bölümler, Bin Selman'ın fotoğrafı ile ekrana taşındı.


PBS'de 1 Ekim'de yayınlanacağı duyurulan röportajdan tanıtım alıntılarının bulunduğu fragmanda, "Kaşıkçı cinayetindeki rolünü sorduğumda 'Bu olay benim sorumluluğum dahilinde oldu. Tüm sorumluluğu üstleniyorum çünkü benim sorumluluğum dahilinde oldu' " ifadeleri Martin Smith'in kendi sesinden veriliyor.
"Sizin bilginiz olmadan nasıl böyle bir şey olabilir?" sorusunu Veliaht Prens Bin Selman'ın, "Suudi Arabistan'da 20 milyon insan yaşıyor. 3 milyon devlet çalışanı var" dediğini belirten Martin Smith, "Peki onlar sizin uçaklarınızdan birini alabilirler mi?" sorusuna da "İşlerimi takip eden görevliler, bakanlar var. Bu onların sorumluluğu. Onların bunu yapmaya yetkisi var" cevabını verdiğini belirtti.


Amerika Birleşik Devletleri, Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:56 Kaynak: DHA
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