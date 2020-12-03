ABD'li istihbarat yetkilisi: Çin Biden yönetimi üzerinde nüfuz kazanmaya çalışıyor - Son Dakika
BBC

ABD'li istihbarat yetkilisi: Çin Biden yönetimi üzerinde nüfuz kazanmaya çalışıyor

03.12.2020 07:32
ABD'li istihbarat yetkilisi: Çin Biden yönetimi üzerinde nüfuz kazanmaya çalışıyor, System.String[]

ABD'li bir istihbarat yetkilisi, Çin ajanlarının seçilmiş Başkan Joe Biden'in iş başına gelmek üzere olan yönetimin üzerinde nüfuz kazanmak için uğraşlarını artırdığını söyledi.

ABD'li bir istihbarat yetkilisi, Çin ajanlarının seçilmiş Başkan Joe Biden'in iş başına gelmek üzere olan yönetimin üzerinde nüfuz kazanmak için uğraşlarını artırdığını söyledi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü William Evanina, Çinliler'in Biden'ın ekibine yakın kişiler üzerinde de yoğunlaştığını belirtti.

Evanina, varlığını iddia ettiği nüfuz kampanyasının çok yoğun olduğunu vurguladı.

Ayrıca, bir ABD Adalet Bakanlığı yetkilisi, 1000'den fazla ajan olduğundan şüphelenilen Çinli'nin ABD'yi terk ettiğini bildirdi.

Aspen Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunun toplantısında konuşan, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Karşı İstihbarat Birimi'nin başı Evanina, Çinliler'in koronavirüs aşısı geliştirme uğraşlarına ve ABD seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını ifade etti.

İstihbarat yetkilisi "Planlanan ve tahmin edilen bir şekilde, Çin'in nüfuz kampanyasını Biden yönetimine doğru kaydırdığını gördük. Bu habis dış nüfuzu, yoğun diplomatik nüfuzu, ülke geneilnde, sadece yeni yönetimdeki isimlere değil, onların etrafına da yöneldiğini görmeye başlıyoruz" dedi.





Evanina "Dolayısıyla, bu yeni yönetimin bu nüfuzun, neye benzediğini, gördüğünüzde nasıl hissettiğini anladığından emin olmak, çok istekli olduğumuz bir alan" diye de devam etti.

Hem Biden hem de Donald Trump, birbirlerine başkanlık seçim kampanyalarının Pekin tarafından etkilediği suçlamaları yöneltmişti.

Trump, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Çin'deki iş ilişkilerine dikkat çekerken, Biden da Trump'ın Çin'deki banka hesabını gündeme getirmişti.

Aynı toplantıda konuşan Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Birimi'nin başındaki John Demers da, yaz aylarında Çin ordusuyla bağlantılı yüzlerce Çinli araştırmacının FBI tarafından tespit edildiğini söyledi.

Demers, soruşturmanın Çin Ordusu ile gizli bağlantıları olan beş ya da altı Çinli araştırmacıyı tutuklamasıyla başladığını anlattı.

Demers "Bu tutuklamalar buz dağının görünen yüzüydü ve dürüst olmak gerekirse buz dağının büyüklüğünü fark edemedik" dedi.

Demers, FBI'ın başka kişileri de sorgulamasının ardından "Çin ordusu bağlantılı 1000'den fazla araştırmacının ülkeyi terk ettiğini" belirtti.

Demers, bu araştırmacıların, Eylül ayında vizeleri iptal edilen 1000 Çinli öğrenci ve araştırmacıya dahil olmadığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı o dönem, sadece "Çin Komünist Partisi'nin küresel askeri hakimiyet amazlarına hizmet etmeyen" Çinli öğrencilerin memnuniyetle karşılanacağını bildirmişti.

Temmuz aynıda da, Houston kentindeki Çin Konsolosluğu fikri mülkiyet çalma suçlamasıyla kapatılmıştı.

Pekin ise, ABD'yi ırkçılıkla suçlamıştı. Ancak Demers Amerikan makamlarının Çinli öğrencileri ırklarına göre değerlendirmediğini savundu.

ABD-Çin ilişkileri Trump döneminde, Hong Kong'tan koronavirüs salgınına dek birçok konuda gerilmişti.

ABD'li istihbarat yetkilisi: Çin Biden yönetimi üzerinde nüfuz kazanmaya çalışıyor

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Son Dakika Dünya ABD'li istihbarat yetkilisi: Çin Biden yönetimi üzerinde nüfuz kazanmaya çalışıyor - Son Dakika Dünya

BBC

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