Son Dakika Haberleri: ABD'li senatörlerden Trump yönetimine "Suudi Arabistan'a silah satışı" tepkisi
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ABD'li senatörlerden Trump yönetimine "Suudi Arabistan'a silah satışı" tepkisi

24 dakika önce

ABD'de bir grup senatör, Başkan Donald Trump yönetiminin kullandığı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelere silah satışlarında Kongre onayını "bypass" eden acil durum yetkisini protesto etti.

ABD'li senatörlerden Trump yönetimine
ABD'de bir grup senatör, Başkan Donald Trump yönetiminin kullandığı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelere silah satışlarında Kongre onayını "bypass" eden acil durum yetkisini protesto etti.
Cumhuriyetçi ve Demokrat kanattan bazı senatörler, konuya ilişkin açıklama yaparak, tepkilerini dile getirmek için karar tasarısı sunduklarını duyurdu.
Kıdemli Demokrat senatörlerden Bob Menendez, silah satışı için Kongreyi "bypass" etme kararına tepki göstererek, "Trump yönetiminin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne milyarlarca dolar değerindeki Amerikan silahını satma çabası, Kongreyi ve insan haklarını hiçe saymanın diğer bir örneğidir." dedi.
Son zamanlarda Trump'a yakınlığı ile bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise toplamda 8,1 milyar dolarlık 22 ayrı silah satışının reddedilmesi gerektiğini belirterek, söz konusu karar tasarısına destek istedi.
Graham, "Suudi Arabistan'ın stratejik bir müttefik olduğunu bilsem de (Suudi Veliaht Prens) Muhammed bin Salman'ın davranışı göz ardı edilemez. Şu an Suudi Arabistan ile iş yapma zamanı değil." ifadesini kullandı.
Senatoya sunulan karar tasarısının Suudi Arabistan ve BAE'ye olan söz konusu silah satışını engellemeyeceği fakat Kongre tarafından Trump yönetimine gösterilen önemli bir tepki olduğu belirtildi.
Kaşıkçı cinayetinin hemen ardından nükleer bilgi transferi
Bu arada Trump yönetiminin dün, Cemal Kaşıkçı cinayetinin hemen ardından bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan ile hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiği ortaya çıkmıştı.
Demokrat Virginia Senatörü Tim Kaine, dün Kongre'de basına yaptığı açıklamada, Kaşıkçı cinayetinden sadece 16 gün sonra 18 Ekim 2018'de Trump yönetiminin "bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan'a hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiğini" gösteren belgeleri gördüğünü ifade etmişti.
Kaine, tüm dünyada büyük yankı uyandıran ve Riyad yönetimini olduğu kadar Washington'ı da baskı altına alan söz konusu cinayetten kısa süre sonra ABD yönetiminin Suudilere verdiği bu imtiyazı "çok rahatsız edici" bulduğunu vurgulamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:56 Kaynak: AA
Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Güncel
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