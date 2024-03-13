ABD'li yetkililer NFT'lerin telif hakkı konusunda rapor sundu - Son Dakika
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Kripto

ABD'li yetkililer NFT'lerin telif hakkı konusunda rapor sundu

ABD\'li yetkililer NFT\'lerin telif hakkı konusunda rapor sundu

ABD'de fikri mülkiyetten sorumlu yetkililer, NFT'lerle (Değiştirilemez Tokenler) bağlantılı telif hakkı ihlallerinin mevcut yasalarla ele alınabileceğini açıkladı. Fikri mülkiyet kanunlarında herhangi bir değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı belirtildi. NFT teknolojisinin hızla geliştiği ve bu aşamada NFT'ye özgü yeni yasaların çıkarılmasının erken olabileceği vurgulandı.

13.03.2024 09:25  Güncelleme: 09:30
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ABD'de fikri mülkiyetten sorumlu yetkililer, NFT'lerle (Değiştirilemez Tokenler) bağlantılı telif hakkı ihlallerinin mevcut yasalarla ele alınabileceğini ve fikri mülkiyet kanunlarında herhangi bir değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmadığını açıkladı.

USPTO Başkanı: NFT'ler Yaratıcılara Fırsatlar ve Zorluklar Sunuyor

ABD'de fikri mülkiyetle ilgili yetkililer, NFT'lerle (Değiştirilemez Tokenler) bağlantılı telif hakkı ihlallerinin mevcut yasalarla ele alınabileceğini ve fikri mülkiyet kanunlarında herhangi bir değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmadığını açıkladı.

Kısa bir süre önce yayımlanan ortak raporda, mevcut fikri mülkiyet yasalarının yeterli olduğu ve değiştirilmesi gerekmediği, ancak NFT'ler ve telif hakkı arasındaki ilişkiyi netleştirmek için halkı bilinçlendirmeye yönelik eğitim girişimlerinin gerekliliği vurgulandı.

Raporda, NFT teknolojisinin hızla geliştiği ve bu aşamada NFT'ye özgü yeni yasaların çıkarılmasının erken olabileceği belirtildi.

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) Başkanı ve Ticaret Bakan Yardımcısı Kathi Vidal, NFT'lerin yaratıcılara eserlerini korumak için benzersiz fırsatlar sunduğunu, ancak aynı zamanda yeni zorluklar da getirdiğini dile getirdi.

Yetkililer, NFT teknolojisinin yeni olmasına rağmen, NFT'lerle ilgili telif hakkı ihlallerinin çoğunun zaten mevcut yasal çerçevede ele alınabileceği belirtildi.

Raporda, "Bir NFT, telif hakkıyla korunan bir eserin izinsiz kopyasını içeriyorsa veya bu kopyaya bağlantı sağlıyorsa, NFT'nin üretilmesi veya dağıtılması telif hakkı kanunları kapsamında izinsiz çoğaltma veya sergileme olarak kabul edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Son olarak hazırlanan bu rapor, iki ofisin 2022 Haziran'ında Senato Yargı Komitesi Fikri Mülkiyet Alt Komitesi'nin talebi üzerine NFT'lerle ilgili yürüttüğü çalışmanın sonucu olarak yayımlandı.

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Son Dakika Kripto ABD'li yetkililer NFT'lerin telif hakkı konusunda rapor sundu - Son Dakika

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