ABD Maduro'ya İddianame Hazırladı
Dünya

ABD Maduro'ya İddianame Hazırladı

ABD Maduro\'ya İddianame Hazırladı
03.01.2026 16:39
Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi hakkında federal mahkemede iddianame hazırlandı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında federal mahkemede iddianame hazırlandığını belirterek, yakında Amerikan adaletinin tüm gazabıyla karşı karşıya kalacağını söyledi.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi tarafından iddianame hazırlandığını duyurdu.

Pondi, Maduro'nun uyuşturucu terörizmi, kokain ithalatı ve ABD'ye karşı makineli silah ve yıkıcı cihazlara sahip olma komploları ile suçlandığını bildirerek, "Yakında Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde, Amerikan adaletinin tüm gazabıyla karşı karşıya kalacaklar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'a da teşekkür eden Pondi, "Tüm ABD Adalet Bakanlığı adına, Amerikan halkı adına hesap sorma cesaretini gösteren Başkan Trump'a teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Venezuela, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Maduro'ya İddianame Hazırladı - Son Dakika

08:22
