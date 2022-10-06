ABD, Libya Özel Temsilcisi Bathily'nin çalışmalarına destek verdiğini açıkladı - Son Dakika
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ABD, Libya Özel Temsilcisi Bathily'nin çalışmalarına destek verdiğini açıkladı

06.10.2022 00:10
ABD, Libya Özel Temsilcisi Bathily'nin çalışmalarına destek verdiğini açıkladı

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily'nin çalışmalarına tam destek verdiğini belirtti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily'nin çalışmalarına tam destek verdiğini belirtti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield, ABD'nin Trablus Büyükelçisi ve Libya Özel Temsilcisi Richard B. Norland, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf ve BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, BM'nin New York'taki genel merkezinde bir araya geldi.

Görüşmeye dair ABD'nin Trablus Büyükelçiliği'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, sözlerine yer verilen Büyükelçi Norland, "Birleşik Devletler, önemli görevler üstlenen BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily'e tam desteğini bildiriyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield ise resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Libya'daki siyasi süreci ve istikrarı ilerletme görevini üstlenen Abdoulaye Bathily ile tanışmak büyük bir zevk. ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf ve ABD Libya Özel Temsilcisi Richard B. Norland ile Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) Libya'daki çalışmalarına tam desteğimizi ifade ettik." vurgusunda bulundu.

UNSMIL, Senegalli diplomat Bathily'in, 25 Eylül'den itibaren BM Libya Özel Temsilcisi ve UNSMIL Başkanı olarak göreve resmen başladığını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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