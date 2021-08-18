ABD'nin California eyaletinde orman yangınları devam ediyor - Son Dakika

ABD'nin California eyaletinde günlerdir süren yangınlar, eyaletin kuzey kesiminde ilerliyor.

Yetkililer, hafta sonu patlak veren "Caldor" yangınının Sierra Nevada bölgesinde ilerlemeye devam ettiğini ve en az 50 evin yandığını belirtti.

Eyalette faaliyet gösteren elektrik şirketi "Pacific Gas & Electric", yangının büyümesine karşı alınan önlemler kapsamında, California'nın kuzeyinde bulunan 18 yerleşim yerinde elektrikleri kestiklerini bildirdi.

Elektrik kesintisinden yaklaşık 51 bin hane etkilendi.

California'nın kuzeybatısında 14 Temmuz'dan bu yana süren "Dixie" yangınında ise şu ana kadar 200 bin hektardan fazla ormanlık alan tahrip oldu.

Yangın sebebiyle 800'den fazla kişiye ev sahipliği yapan eyaletin kuzeybatısındaki tarihi Greenville kasabası tamamen küle dönmüş, 180'den fazla yapı kullanılamaz hale gelmişti.

"Dixie" yangını, "eyalet tarihinin en büyük 2'nci yangını" olarak kayıtlara geçmişti.