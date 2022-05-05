ABD'nin güney eyaletlerindeki hortumlar büyük hasara neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'nin güney eyaletlerindeki hortumlar büyük hasara neden oldu

05.05.2022 16:40
ABD'nin güney eyaletlerindeki hortumlar büyük hasara neden oldu

ABD'nin güney eyaletleri Oklahoma ve Texas'ta dün gece meydana gelen hortumların yerleşim yerlerinde önemli hasara yol açtığı belirtildi.

ABD'nin güney eyaletleri Oklahoma ve Texas'ta dün gece meydana gelen hortumların yerleşim yerlerinde önemli hasara yol açtığı belirtildi.

Oklahoma Acil Durum Yönetimi Departmanından yapılan açıklamada, eyaletin Seminole bölgesinde oluşan hortumların okul ve çiftlik dahil bir binada ciddi hasara yol açtığı kaydedildi.

Yerel kanal KWTV, Seminole'de devlet okullarının hortum ve fırtına nedeniyle bugün kapalı tutulacağını duyururken, PowerOutage.us sitesi, yaklaşık 23 bin kişinin yaşadığı Seminole bölgesinde 14 bin kişinin elektriksiz kaldığını bildirdi.

Texas'ın Lockett kasabasında oluşan hortumda da birçok ev ve ahırın büyük zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Aşırı yağış ve fırtınadan oluşan ani seller nedeniyle Oklahoma ve Arkansas'ta bazı otobanların trafiğe kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Hortumlarda şu ana kadar can kaybı veya yaralanan olmazken, kötü hava şartlarının Texas, Oklahoma ve Arkansas'ta bugün ve yarın devam edeceği uyarısı yapıldı.

YORUMLAR
500
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 993 bin 735'e çıktı ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 993 bin 735'e çıktı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Oklahoma, Teksas, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin güney eyaletlerindeki hortumlar büyük hasara neden oldu - Son Dakika


Son Dakika
16:32 Çeçen liderden Putin'e çağrı: Ukrayna'ya yumuşak davranıyorsunuz
16:23 Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'ya çok sert sözler: Benim yazdığım kitaplar senin boyunu aşar!
16:20 Reuters'tan Erdoğan analizi: Ukrayna'da topladığı puanı Gezi'de kaybetti
16:12 Hurdacılık yapan Emirhan'ın ölü bulunmasının ardından sosyal medya paylaşımları kafaları karıştırdı!
16:11 Pucca'nın Dubaili "dışkı" iddiası: Sosyal medya karıştı
15:53 Hamile kalabilmek için yaptığı davranış hapse girmesine neden oldu!
15:43 Alman uydusu, İstanbul Boğazı'ndaki klorofil yoğunluğunu görüntüledi
15:39 Bakan Soylu'dan "Türkiye sığınmacılar tarafından istila mı ediliyor?" sorusuna yanıt: "Kim istila yapacakmış, mümkün mü?"
15:28 19 yaşındaki Asiye'yi başından vurarak öldüren katil zanlısı yakalandı
15:28 Türk gemi kaptanının mucizevi kurtuluşu! 2 buçuk gün sonra bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 16:49:11. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'nin güney eyaletlerindeki hortumlar büyük hasara neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement