ABD'nin Las Vegas kentinde bir evin havuz inşaatında Buz Çağı fosili bulundu

ABD'nin Las Vegas kentinde, bir evin havuz inşaatında Buz Çağı'na ait fosil kemikleri bulundu. Uzmanlar, fosilin tarih öncesi bir ata ait olduğunu tespit etti.

Ülkenin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas'ta bir evin havuz inşaatında gömülü tarih öncesine ait bir atın kemikleri bulundu. Uzmanlar, atın Buz Çağı'nda 6 bin ile 14 bin yıl önce yaşamış olabilceğini belirtti. ABD Jeoloji Araştırması Kurumda görevli araştırmacılar, atın ne zaman öldüğüne dair daha kesin bir fikir edinmek için örneği test edeceklerini ifade etti. Evin, Tule Springs Fosil Yatakları Ulusal Anıtı ve Buz Devri Fosilleri Eyalet Parkı'na yakın olduğu açıklandı.