ABD'nin Philadelphia kentinde protestolar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

ABD'nin Philadelphia kentinde protestolar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

28.10.2020 23:07
ABD'nin Philadelphia kentinde protestolar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi, System.String[]

NEW ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Philadelphia şehrinde, 2 polisin, elinde bıçak bulunan siyahi Walter Wallace'i öldürmesi üzerine başlayan protestoların kontrol altına alınması için şehirde bu gece sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi.

NEW ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Philadelphia şehrinde, 2 polisin, elinde bıçak bulunan siyahi Walter Wallace'i öldürmesi üzerine başlayan protestoların kontrol altına alınması için şehirde bu gece sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi.

Yerel medyaya yansıyan haberlerde, protestoların 3. gecesinde, yerel saatle 21.00'den perşembe 06.00'ya kadar şehir genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

Emniyet yetkilileri, pazartesi gecesinden beri devam eden protesto gösterilerinde şimdiye kadar 172 kişinin gözaltına alındığını, 53 polis memurunun yaralandığını ve 17 polis aracının zarar gördüğünü açıkladı.

Wallace'in ailesi, yerel medyaya yaptığı açıklamada, protestolarda yağmalama ve kaosa son verilmesi çağrısında bulunarak, "Ailemize ve vurulan oğlumuza saygı duyun, şehirde devam eden bu şiddetle kaosa bir son verin." ifadelerini paylaştı.

Walter Wallace olayı

Pazartesi günü bir ihbarı değerlendiren polisler, olay yerinde elinde bıçak olduğu ve polislerin üzerine yürüdüğü belirtilen 27 yaşındaki Walter Wallace adlı siyahi genci, 14 el ateş ederek öldürmüştü.

Wallace'in babası Walter Wallace Sr, olaydan sonra yaptığı açıklamada, oğlunun akli sağlık sorunları yaşadığını ve bu nedenle ilaç kullandığını belirtmişti.

Baba Wallace, vücuduna 10 kurşun isabet eden oğlunun ikiz çocuk babası olduğunu belirterek, "Niye şok tabancası kullanmadılar?" diye sormuştu.

Wallace'in vurulma anı görüntülerinin sosyal medyaya yansımasıyla polisi protesto etmek için binlerce kişi sokaklara dökülmüş, zaman zaman göstericilerle polis karşı karşıya kalırken, bölgedeki çok sayıda mağaza ve iş yeri de yağmalanmıştı.

Pennsylvania Valisi Tom Wolf, olayları kontrol altına alabilmek için Ulusal Muhafızları göreve çağırdığını açıklamak zorunda kalmıştı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Philadelphia kentinde protestolar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

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