ABD'nin Teksas eyaletindeki bir mandırada çıkan yangında 18 bin inek telef oldu

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir mandırada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında, 18 bin inek telef oldu.

ABD basınında çıkan haberlere göre, 11 Nisan'da Dimmitt kentindeki Southfork Dairy Farm isimli mandırada, yerel saatle 19.30 sularında patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan yangında mandırada mahsur kalan bir işçi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, patlamanın nedeninin henüz tespit edilemediğini belirtti.

Mandırada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 18 bin inek telef olurken sosyal medyada paylaşılan bir videoda, mandıradan gökyüzüne yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Dimmitt Belediye Başkanı Roger Malone, ineklerin telef olmasına ilişkin, "Daha önce burada böyle bir olayın yaşandığını hiç sanmıyorum, tam bir trajedi." değerlendirmesini yaptı.

ABD'de hayvan haklarını savunan Animal Welfare Institute (AWI), Southfork Dairy Farm'da yaşanan olayda, ülkedeki en büyük inek ölümlerinin yaşandığını belirtti.

AWI, en son 2020'de New York'taki bir mandırada çıkan yangında yaklaşık 400 ineğin telef olduğunu kaydetti.