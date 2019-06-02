Son Dakika Haberleri: "ABD, ön şart olmadan İran'la görüşmeye hazır"
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"ABD, ön şart olmadan İran'la görüşmeye hazır"

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'la ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'la ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsviçre'nin Bellinzona kentinde ülkenin Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında İran'la ilgili açıklamalarda bulunan Pompeo, İran'ın "normal bir ulus" gibi hareket etmesi durumunda ABD'nin ön şart olmadan İran'la görüşmeye hazır olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süredir İran'la görüşmeye istekli olduğunu ifade eden Pompeo, ABD'nin İran'ın Orta Doğu'daki kötü niyetli eylemlerini tersine çevirme çabalarına devam edeceğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün yaptığı açıklamada, ABD'nin saygı göstermesi durumunda iki ülkenin müzakere masasına oturabileceğini söylemişti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:31 Kaynak: İHA
Mike Pompeo, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel
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