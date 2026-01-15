ABD Ordusu Doha'daki Personelini Tahliye Ediyor - Son Dakika
ABD Ordusu Doha'daki Personelini Tahliye Ediyor

15.01.2026 00:16
ABD, El-Udeyd Hava Üssü'nden güvenlik riskleri nedeniyle personel tahliye etmeye başladı.

ABD ordusu, Katar'ın başkenti Doha'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde görev yapan bazı personelini tedbir amaçlı tahliye etmeye başladı.

İsimlerinin açıklanmaması şartıyla Wall Street Journal gazetesine konuşan iki ABD'li askeri yetkili, "güvenlik risklerinin artması" üzerine El-Udeyd Hava Üssü'nde görevli personeldenbazılarının farklı bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığının, İran'daki protestolar nedeniyle Washington ile Tahran arasında yükselen tansiyonu gerekçe göstererek söz konusu adımı attığını belirten yetkililer, tahliye edilen personel sayısına ilişkin detay paylaşmadı.

Doha'nın güneybatısındaki çöl bölgesinde yaklaşık 24 hektarlık alana kurulu üs, ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri tesisi olarak kabul ediliyor.

Üs, ABD Merkez Kuvvetlerinin (CENTCOM) bölgesel karargahına ev sahipliği yapması nedeniyle Washington tarafından "Orta Doğu operasyonlarının merkezi" olarak tanımlanıyor.

Buradan, Kuzeydoğu Afrika'dan Güney Asya'ya kadar uzanan geniş coğrafyada hava operasyonları yönetiliyor. Irak, Suriye ve Yemen operasyonları başta olmak üzere bölgedeki birçok hava harekatı bu üsten idare ediliyor.

El-Udeyd'de uzun menzilli bombardıman uçaklarının yanı sıra yakıt ikmal ve nakliye uçakları ile insansız hava araçlarının bulunduğu, toplamda yaklaşık 100 hava aracının konuşlandığı biliniyor.

Üste yaklaşık 10 bin Amerikan askeri personeli görev yapıyor.

?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 14 Ocak'ta yayımladığı raporunda, ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 147'si emniyet görevlisi olmak üzere toplam 2 bin 550'ye yükseldiğini duyurmuştu.

İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

