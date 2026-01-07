ABD, Rus petrol tankerine el koydu - Son Dakika
Dünya
BBC

ABD, Rus petrol tankerine el koydu

ABD, Rus petrol tankerine el koydu
07.01.2026 18:12
ABD, yaptırımları ihlal eden Rus bayraklı petrol tankerini Kuzey Atlantik'te ele geçirdi.

ABD, İzlanda ile İngiltere arasındaki açık denizde Rusya bayraklı bir petrol tankerine el koydu.

ABD'nin Avrupa Komutanlığı, "M/V Bella 1 gemisinin ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle ele geçirildiği" açıklamasını yaptı.

Söz konusu geminin ismi değiştirilmiş ve Rusya bayrağıyla seyretmeye başlamıştı.

Operasyonla ilgili X'ten yapılan bilgilendirmede, "Gemi, ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Munro gemisi tarafından takip edildikten sonra, bir ABD federal mahkemesi tarafından çıkarılan bir arama emri uyarınca Kuzey Atlantik'te ele geçirildi" denildi.

Söz konusu gemi hakkında yaptırımları ihlal ve Venezuela petrolü taşıma suçlamasıyla arama emri çıkarılmıştı.

Bella-1 ismiyle Venezuela'ya ilerleyen söz konusu tankere ilk operasyonun Aralık ayında, Karayipler'de yapılmak istediği bildiriliyor.

Bu ilk el koyma girişiminin başarısız olmasıyla ters istikamette seyretmeye başlayan tankerin ismini Marinera olarak değiştirdiği ve Rusya bayrağı kullanmaya başladığı aktarılıyor.

Petrol tankeri ilk olarak Guyana bayrağı taşıyordu.

Rusya'nın bölgeye gemilerin yanı sıra bir denizaltı da gönderdiği kaydediliyor.

Rus devlet televizyonu RT tarafından yayınlanan görüntülerde bir ABD sahil güvenlik gemisinin tankeri takipte olduğu görülüyor.

RT tarafından yayınlanan bir başka görüntüde, geminin üzerinde bir helikopter de görüldü.

BBC'nin doğrulama servisi BBC Verify, Marinera isimli tankerin açık kaynaklardaki görüntüleriyle Rus televizyonunun aktardığı görüntülerdeki tankerin eşleştiğini kaydediyor.

Kremlin'den tankerle ilgili durumun "endişeyle izlendiği" açıklaması yapıldı.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin aktardığına göre, Rusya, ABD'den Marinera'yı takip etmeyi bırakmasını da istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Aralık 2025'te Venezuela'ya giden ve bu ülkeden ayrılan yaptırım kapsamındaki petrol tankerlerine abluka emri verdiğini duyurmuştu.

BBC Verify, Venezuela lideri Maduro'nun yakalanarak ABD'ye götürülmesinin ardından, Marinera da dahil olmak üzere, ABD yaptırımlarına tabi üç petrol tankerinin Rus tesciline geçtiğini tespit etti.

ABD 12 Aralık'ta Venezuela açıklarında Skipper adlı petrol tankerine el koymuştu.

BBC Verify, bu olayın ardından çoğu daha önce sahte bayrak altında seyreden ABD yaptırımlarına tabi 19 petrol tankerinin Rus tesciline geçtiğini tespit etmişti.

Kaynak: BBC

Denizcilik, Venezuela, İngiltere, Güvenlik, İzlanda, Ekonomi, Enerji, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD, Rus petrol tankerine el koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: ABD, Rus petrol tankerine el koydu - Son Dakika
