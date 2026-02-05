ABD, Rusya ve Ukrayna Arasında Esir Takası Anlaşması

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD, Ukrayna ve Rusya heyetlerinin beş aydır ilk kez gerçekleştirilecek takas kapsamında 314 esirin değişimi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD, Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası anlaşmasına varıldığını duyurdu. Witkoff, anlaşmanın "detaylı ve verimli geçen barış görüşmeleri sonucunda" sağlandığını belirtti.

Temsilci, "Yapılacak daha önemli işler olsa da, bu gibi adımlar sürdürülen diplomatik temasların somut sonuçlar verdiğini ve Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarını ilerlettiğini gösteriyor" dedi.

Görüşmelere Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliği yaptığını bildiren Witkoff, sürecin devam edeceğini vurguladı. Witkoff, "Görüşmeler sürecek ve önümüzdeki haftalarda ilave ilerlemeler kaydedilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ayrıca, anlaşmanın hayata geçirilmesindeki liderliği nedeniyle Başkan Trump'a ve ev sahipliği için BAE yönetimine teşekkür etti.