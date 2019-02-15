Son Dakika Haberleri: Abd/ Sanders: Ticaret Toplantılarında Yapılacak Çok İş Var

Abd/ Sanders: Ticaret Toplantılarında Yapılacak Çok İş Var

33 dakika önce

– Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantılarınında önemli gelişmeler kaydedildiğini ancak hala "yapılacak çok iş" olduğunu söyledi.

Abd/ Sanders: Ticaret Toplantılarında Yapılacak Çok İş Var, System.String[]
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantılarınında önemli gelişmeler kaydedildiğini ancak hala "yapılacak çok iş" olduğunu söyledi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ticaret toplantılarının sonucunda iki tarafında fayda göreceği bir yol arandığını belirtti ve gelecek hafta Washington'da bir toplantı daha yapılacağını duyurdu.

Sözci Sanders da yaptığı açıklamada Başkan Jinping'i onaylararak bir sonraki toplantının Washington'da gelecek hafta yapılacağını onayladı.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, toplantılarda bazı "çok zorlu sorunların" henüz çözüme ulaştırılmadığını ancak gelişmeler kaydedildiğini söylemişlerdi.

Sanders açıklamasında, iki tarafın da 1 Mart tarihinden önce bir çözüme ulaşmaya çalıştığını ancal ABD'nin ana hedefinin teknoloji transferleri ve kur olduğunu belirtti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:28 Kaynak: DHA

Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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